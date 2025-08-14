Φωτιές τώρα: Καταστροφή σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στις φωτιές τώρα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 14 Αυγούστου, καθώς έχουν περιοριστεί τα ενεργά μέτωπα, χωρίς ωστόσο να θεωρείται πως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, καθώς οι πυροσβέστες μάχονται διαρκώς με τις αναζωπυρώσεις.

Πάτρα, Χίος, Πρέβεζα και Ζάκυνθος πέρασαν δεύτερη νύχτα σε μάχη με τις φλόγες, που δείχνουν πλέον να περιορίζονται, αφήνοντας δραματικό απολογισμό σε καμένες δασικές εκτάσεις, καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες και πολλές ζημιές και στις τέσσερις περιοχές.

Φωτιά στην Πάτρα: Φλόγες στα προάστια της πόλης

Στην Πάτρα, η φωτιά πέρασε στα προάστια της πόλης το βράδυ της Τετάρτης, όπου ωστόσο αντιμετωπίστηκε και πλέον, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, καίει ένα μέτωπο στον Άγιο Ρωμανό, προς το βουνό Ελεκύστρα και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει πλέον διάσπαρτες εστίες στον λόφο της Αρόης.

Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, κάλεσαν σε εκκένωση τους κατοίκους της Αρόης, Διάκου, Γηροκομείου, Λυκόχορου, Σουλίου, Ριγανόκαμπου και Εγλυκάδας - προάστια της Πάτρας, στις παρυφές της πυκονοκατοικημένης πόλης, να απομακρυνθούν προς το κέντρο. Για προληπτικούς λόγους είχε εκκενωθεί και το νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο όπως και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο.

Φωτιά στην Πάτρα: Σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό - Βίντεο εξετάζουν οι αρχές

Το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) στην Αχαΐα συνελήφθη ένας 25χρονος για εμπρησμόαπό αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος φέρεται να έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Κάποιοι φέρεται να τον είδαν να βάζει φωτιά σε δασική έκταση. Περίοικοι ειδοποίησαν τους αστυνομικούς που λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς βρίσκονταν στην περιοχή και τον συνέλαβαν.

Στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αναφέρουν πως η φωτιά που ξέσπασε χτες στα Συχαινά δεν φαίνεται να είναι τυχαία ή να προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με κινήσεις δύο ατόμων που θεωρούνται ύποπτα με δίκυκλο. Σε συνεργασία με την Αστυνομία, ερευνούν την ενδεχόμενη εμπλοκή των ατόμων αυτών στην πυρκαγιά.

Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, καθώς κλειστό είναι και σήμερα τμήμα της περιμετρικής οδού της Πάτρας.

Φωτιά στην Πάτρα: Σπίτια παραδοθήκαν στις φλόγες στη Δυτική Αχαΐα

Στη δυτική Αχαΐα, τουλάχιστον επτά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως επίσης και η εκκλησία του χωριού. Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλα χωριά της περιοχής, με σπίτια, καταστήματα, επιχειρήσεις να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, όπως επίσης και πολλές γεωργικές εκτάσεις - μεταξύ αυτών ελαιώνες και άλλα καλλιεργήσιμα εδάφη.

Φωτιά στη Χίο: Μεγάλες καταστροφές σε δάση και χωριά

Στη Χίο, η φωτιά έχει καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα γης και έχει περάσει μέσα από πολλούς οικισμούς. Η Πυροσβεστική, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, επιχειρεί με επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα. Στο χωριό Κηπουριές, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι φλόγες έχουν περικυκλώσει τον οικισμό, όπου η πυκνή καύσιμη ύλη τροφοδοτεί τη φωτιά, απειλώντας σπίτια.

Το μέτωπο στη νότια πλευρά των Κηπουριών είναι ιδιαίτερα δύσκολο και αντιμετωπίζεται από πυροσβέστες και εθελοντές. Το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο εντάθηκε κυρίως από το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις και των εναέριων μέσων.

Η πλούσια βλάστηση γύρω από τη Βολισσό στη Χίο, καταστράφηκε, ενώ σπίτια, επιχειρήσεις και δεκάδες οχήματα σε δρόμους και κτήματα παραδόθηκαν στις φλόγες. Πόρτες, παράθυρα, στέγες και αυλές συνεχίζουν να καπνίζουν. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καίγοντας κατοικίες και εγκλωβίζοντας κατοίκους, οι οποίοι κατέφυγαν στις παραλίες για να σωθούν. Με πλωτά σκάφη του Λιμενικού, 56 άτομα -τουρίστες και κάτοικοι- απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα και μεταφέρθηκαν στα Μεστά και το Λιθί.

Φωτιά στην Πρέβεζα - Άρτα: Βελτιωμένη εικόνα - Συνεχείς αναζωπυρώσεις

Στην Πρέβεζα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονται σε τρία μέτωπα στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας. Η εικόνα λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ ήταν καλύτερη, χάρη στην εξασθένηση των ανέμων και στις εναέριες ρίψεις της ημέρας. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον έλεγχο των αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά κινήθηκε νωρίτερα προς τη λίμνη Ζηρού, τον οικισμό Γοργόμυλο και την περιοχή Καμπή, με δύο μέτωπα να κατευθύνονται προς τη Φιλιππιάδα. Αναζωπύρωση στην Καμπή δημιούργησε νέο μέτωπο το βράδυ της Τετάρτης. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε σπίτια, ελαιώνες και καλλιέργειες, ενώ ζημιές έχουν υποστεί τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. Δεκαεπτά κοινότητες παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό. Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Μηνύματα του 112 κάλεσαν κατοίκους και επισκέπτες σε Κερασώνα, Αγία Παρασκευή, Αμμότοπο, Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά να απομακρυνθούν προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Υπό έλεγχο τα μέτωπα - Επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Στη Ζάκυνθο, η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, καθώς περιορίστηκε στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, αλλά και κοντά στο Κορακονήσι. Πυροσβέστες παραμένουν σε καίρια σημεία για την αποτροπή αναζωπυρώσεων, ενώ η Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία για την ασφαλή διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Νωρίτερα, είχαν εκδοθεί μηνύματα του 112 για εκκένωση των περιοχών Μουζάκι, Λαγοπόδο, Ρομύρι και Παντοκράτορα προς τη Χώρα Ζακύνθου.

Φωτιές τώρα: Στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όπως δήλωσε, ο στόλος πυρόσβεσης rescEU κινητοποιήθηκε μετά από αίτημα της χώρας μας, ενώ προανήγγειλε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών.