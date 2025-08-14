Ισραήλ: Ενέκρινε ο στρατός το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας 

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας.

Η ανακοίνωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έγινε το βράδυ της Τετάρτης και αφορά στο σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, της μεγαλύτερης στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί νέα φάση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με δηλωμένους στόχους την εξόντωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται.

Στο πεδίο, μάρτυρες μιλούν για σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ισχυρές εκρήξεις και παρουσία ισραηλινών αρμάτων μάχης στις συνοικίες Ταλ αλ Χάουα και Ζαϊτούν, όπου καταστράφηκαν κατοικίες. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές, τουλάχιστον 89 Παλαιστίνιοι -μεταξύ τους πολλά παιδιά- σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς και πυρά, ενώ 34 από τα θύματα περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια. Στη Χαν Γιούνις, πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου, έπειτα από 22 μήνες πολέμου, διέταξε την κατάληψη του σημαντικότερου αστικού κέντρου στη Γάζα και γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών – μιας από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του θύλακα – θεωρώντας τα ως ένα από τα τελευταία οχυρά της Χαμάς. Το παλαιστινιακό κίνημα κατήγγειλε «πολλαπλές επιθετικές επιδρομές» και «επικίνδυνη κλιμάκωση» από το Ισραήλ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ενέκρινε το βασικό πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, άρματα μάχης προωθούνται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ζαϊτούν και στο νότιο τμήμα της Ταλ αλ Χάουα, καταστρέφοντας κατοικίες.

Γάζα: Διπλωματικές κινήσεις και αντιδράσεις

Οι προπαρασκευαστικές επιχειρήσεις συμπίπτουν με την άφιξη αντιπροσωπείας της Χαμάς στην Αίγυπτο για προκαταρκτικές συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με πιθανή νέα κατάπαυση του πυρός. Το Κάιρο καταδίκασε την «ιδεολογία του μεγάλου Ισραήλ» και ζήτησε διευκρινίσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση για την απόρριψη της ειρηνευτικής επιλογής. Προχθές, η αιγυπτιακή διπλωματία ανακοίνωσε ότι, μαζί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ, επιδιώκει συμφωνία 60 ημερών για παύση των εχθροπραξιών.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το σχέδιο της κυβέρνησής του δεν στοχεύει στην κατάληψη της Γάζας, αλλά στην αποστρατιωτικοποίησή της. Όρισε πέντε βασικούς στόχους: τον αφοπλισμό της Χαμάς, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, τον έλεγχο ασφαλείας από το Ισραήλ και την εγκαθίδρυση ειρηνικής πολιτικής μη ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση από την κοινή γνώμη για την τύχη των 49 ομήρων που παραμένουν στη Γάζα –27 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί– αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, που ζητά τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «γενικευμένο λιμό» που απειλεί πάνω από δύο εκατομμύρια κατοίκους.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε σκοτώσει 1.219 ανθρώπους στο Ισραήλ, κυρίως αμάχους. Από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων, οι νεκροί στη Γάζα ανέρχονται σε τουλάχιστον 61.722, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Χθες, η Χαμάς κάλεσε σε «μαζική κινητοποίηση» κατά της «επίθεσης, της γενοκτονίας και του λιμού» με τριήμερες διαδηλώσεις μπροστά σε ισραηλινές και αμερικανικές πρεσβείες ανά τον κόσμο.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή του αρχηγού του στρατού λόγω Γάζας