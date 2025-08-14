ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Λιθουανία θα εκπαιδεύσει τα παιδιά στη χρήση drone για την αντιμετώπιση της απειλής από τη Ρωσία

Η κυβέρνηση έχει ως στόχο να διδάξει σε 22.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών ηλικίας από οκτώ ετών, πώς να κατασκευάζουν και να χειρίζονται drones.

Η Λιθουανία θα εκπαιδεύσει τα παιδιά στη χρήση drone για την αντιμετώπιση της απειλής από τη Ρωσία
φωτ.: ΕΡΑ
Τα παιδιά στη Λιθουανία θα διδαχθούν πώς να κατασκευάζουν και να χειρίζονται drone, στο πλαίσιο των προσπαθειών της μικρής χώρας της Βαλτικής να αναπτύξει την ικανότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μελλοντική απειλή από τη Ρωσία.

Σε μια κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Άμυνας και Παιδείας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ελπίζει να διδάξει σε περισσότερους από 22.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, δεξιότητες χειρισμού drone, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας «επέκτασης της εκπαίδευσης στην πολιτική αντίσταση».

Το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με μαθητές τρίτης και τέταρτης τάξης ηλικίας μεταξύ οκτώ και δέκα ετών να μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να πιλοτάρουν απλά drones, ανέφερε η κυβέρνηση. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν εξαρτήματα drone και θα μαθαίνουν πώς να κατασκευάζουν και να πετούν προηγμένα drones.

Όπως και οι γείτονές της Εσθονία και Λετονία, η Λιθουανία, μια χώρα 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων που συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και τη σύμμαχο της Μόσχας Λευκορωσία, βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για πόλεμο από την πλήρη εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Η αντίληψη για ρωσική απειλή στις χώρες της Βαλτικής υπογραμμίστηκε την Τετάρτη με την απέλαση ενός Ρώσου διπλωμάτη από την Εσθονία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στη «συνεχή παρέμβαση» στις υποθέσεις του κράτους.

«Ο εν λόγω διπλωμάτης έχει εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην υπονόμευση της συνταγματικής τάξης και του νομικού συστήματος της Εσθονίας... Η συνεχής παρέμβαση της ρωσικής πρεσβείας στις εσωτερικές υποθέσεις της Δημοκρατίας της Εσθονίας πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Tsahkna.

Στη Λιθουανία, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει 3,3 εκατομμύρια ευρώ (2,9 εκατομμύρια λίρες) για εξειδικευμένο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων drone εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με προβολή πρώτου προσώπου, συστημάτων ελέγχου και μετάδοσης βίντεο και μιας εφαρμογής για κινητά για εκπαίδευση σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Η υπουργός Άμυνας, Dovilė Šakalienė, δήλωσε: «Σχεδιάζουμε 15.500 ενήλικες και 7.000 παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες ελέγχου drone έως το 2028. Τον Σεπτέμβριο θα ανοίξουμε κέντρα ελέγχου drone σε Jonava, Tauragė και Kėdainiai, και θα ανοίξουμε έξι ακόμη κέντρα εκπαίδευσης drone σε άλλες περιοχές της Λιθουανίας έως το 2028».

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από την ένωση λιθουανών σκοπευτών σε συνεργασία με τον λιθουανικό οργανισμό μη τυπικής εκπαίδευσης, ο οποίος θα εκπαιδεύσει παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια.

Η Λιθουανία έχει αυξήσει την εστίασή της στην τεχνολογία των drones, με τα UAV να χρησιμοποιούνται εκτενώς για την αντιμετώπιση των drone στα σύνορά της μετά από δύο περιστατικά τον Ιούλιο, όταν δύο ύποπτα ρωσικά drones διέσχισαν τα σύνορα από τη Λευκορωσία προς το λιθουανικό έδαφος.

Στη Ρωσία, η εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση drones έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με αποκαλύψεις τον περασμένο μήνα σχετικά με την υποτιθέμενη συστηματική συμμετοχή παιδιών στο σχεδιασμό και τη δοκιμή της τεχνολογίας μέσω βιντεοπαιχνιδιών.

Με πληροφορίες από Guardian

