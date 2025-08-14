Φωτιά στην Πάτρα: Εικόνες των δύο συλληφθέντων για εμπρησμό στο μέτωπο των Συχαινών

Ο 19χρονος και ο 27χρονος φαίνονται πάνω σε δίκυκλο το βράδυ της φωτιάς στα Συχαινά

Οι δύο άνδρες που έχουν συλληφθεί με την κατηγορία του εμπρησμού / Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από το βράδυ της Τρίτης δύο άνδρες, 27 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό που ξεκίνησε την φωτιά στην Πάτρα.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για τη φωτιά που σημειώθηκε στα Συχαινά της Πάτρας το βράδυ της 12ης Αυγούστου. Ο 19χρονος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, υποδεικνύοντας και το ακριβές σημείο όπου έβαλε τη φωτιά.

Η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βίντεο που κατέγραψε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο να κινούνται κοντά στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αλλά και μέσα από μαρτυρίες κατοίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γυναίκα εντόπισε τους δύο άνδρες πάνω σε μοτοσικλέτα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή, κατέγραψε την πινακίδα κυκλοφορίας και παρέδωσε τα στοιχεία στην αστυνομία.

Στα πλάνα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, οι δύο νεαροί φαίνονται στο δίκυκλο λίγο πριν το ξέσπασμα της φωτιάς. Υπάρχει επίσης μαρτυρία κατοίκου ότι τους είδε να πετούν ένα μπουκάλι.

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι δεν θυμάται τι έγινε, επειδή είχε καταναλώσει τσίπουρο. Στην κατοχή του, ωστόσο, οι αστυνομικοί βρήκαν σακίδιο πλάτης με σπίρτα, αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο, το οποίο φέρεται να κρατούσε όταν προσέγγισε το σημείο της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον τόπο του συμβάντος, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ. συνέλεξαν πρόσθετο οπτικό υλικό και μαρτυρίες. Μία γυναίκα παρέδωσε στις αρχές ένα άδειο μπουκάλι με έντονη οσμή βενζίνης, που βρήκε στην περιοχή, αναγνωρίζοντας παράλληλα και το δίκυκλο των υπόπτων.

