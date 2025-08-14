Ισραήλ: Ακροδεξιός υπουργός ενέκρινε «σχέδιο» που «θα θάψει την ιδέα παλαιστινιακού κράτους»

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε ότι θα εγκρίνει σχέδια για την κατασκευή άνω των 3.000 κατοικιών σε ένα αμφιλεγόμενο έργο οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - κίνηση που, όπως υποστήριξε, θα αποτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Το λεγόμενο έργο E1, που βρίσκεται μεταξύ Ιερουσαλήμ και του οικισμού Μαάλε Αντουμίμ, παραμένει «παγωμένο» εδώ και δεκαετίες λόγω έντονης διεθνούς αντίθεσης. Η υλοποίησή του θα απέκοπτε ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και θα υπονόμευε την εδαφική συνέχεια των παλαιστινιακών περιοχών. Οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, θέση που το Ισραήλ αμφισβητεί.

«Το σχέδιο θα θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο Σμότριτς, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν σήμερα σε περίπου 160 οικισμούς στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αντιοικιστική οργάνωση Peace Now. Οι περιοχές αυτές αποτελούν τη γη που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για ένα μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος.

Ο Σμότριτς τόνισε: «Μετά από δεκαετίες διεθνούς πίεσης και παγώματος, παραβιάζουμε τις συμβάσεις και συνδέουμε το Maale Adumim με την Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο Σιωνισμός στην καλύτερή του μορφή - οικοδόμηση, εγκατάσταση και ενίσχυση της κυριαρχίας μας στη Γη του Ισραήλ».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις δηλώσεις αρκετών χωρών ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος τους επόμενους μήνες, κίνηση που το Ισραήλ καταδικάζει.

Σύμφωνα με το i24 News, ο Σμότριτς θα παρουσιάσει το σχέδιο σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Yesha, Israel Ganz, και τον δήμαρχο του Ma’ale Adumim, Guy Yifrach.

Η οργάνωση Peace Now κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι «εκμεταλλεύεται κάθε λεπτό για να εμβαθύνει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και να αποτρέψει τη λύση των δύο κρατών». «Είναι σαφές ότι η μόνη λύση στη σύγκρουση και ο μόνος τρόπος για να ηττηθεί η Χαμάς είναι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με το Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Ισραήλ μας καταδικάζει σε συνεχή αιματοχυσία, αντί να εργάζεται για τον τερματισμό της», σημείωσε η οργάνωση.

Τον Ιούνιο, ο Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ τέθηκαν υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για «επαναλαμβανόμενες υποκινήσεις βίας κατά παλαιστινιακών κοινοτήτων» στη Δυτική Όχθη.

Το έργο Ε1 που θέλει να κατασκευάσει το Ισραήλ

Η κατασκευή 3.401 κατοικιών στην περιοχή E1 έχει παγώσει εδώ και 20 χρόνια. Η ανάπτυξή της θεωρείται στρατηγικά κρίσιμη, καθώς θα διακόψει τη σύνδεση μεταξύ των περιοχών νότια και βόρεια της Ιερουσαλήμ, εμποδίζοντας μια ενιαία παλαιστινιακή αστική ζώνη που να ενώνει Ραμάλα, Ανατολική Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ.

Από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η πίεση στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης έχει αυξηθεί σημαντικά, με το Ισραήλ να την αιτιολογεί ως απαραίτητο μέτρο ασφαλείας.

Η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου — θέση που ενισχύθηκε πέρυσι από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ).

Με πληροφορίες από BBC

