ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς – Κανένας δεν έχει δικαστεί για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Δύο χρόνια μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς δίκη, ενώ οι υποθέσεις παραμένουν σε μυστικότητα και οι πρώτες δίκες καθυστερούν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς – Κανένας δεν έχει δικαστεί για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από την πιο θανατηφόρα επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ, όταν η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς εισέβαλε στη χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η επίθεση άφησε πίσω της περίπου 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους, ενώ καταγράφηκαν ωμότητες που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου ή και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Παρά τη σοβαρότητα των γεγονότων, κανείς δεν έχει ακόμα καταδικαστεί ή καν δικαστεί για την επίθεση της Χαμάς. Περίπου 200 Παλαιστίνιοι παραμένουν υπό κράτηση με υποψίες άμεσης εμπλοκής, ενώ συνολικά 2.700 κρατούνται από το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, κυρίως με την κατηγορία της «συμμετοχής» στη Χαμάς ή σε άλλες ένοπλες οργανώσεις, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις άμεσης συμμετοχής στην επίθεση.

Ορισμένοι από τους ηγέτες της Χαμάς που θεωρούνταν «εγκέφαλοι» της σφαγής έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιχειρήσεις, ωστόσο οι καθυστερήσεις στις διώξεις προκαλούν ανησυχία ότι κάποιοι δράστες μπορεί να γλιτώσουν την τιμωρία. Δικηγόροι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν παρατεταμένη κράτηση χωρίς δίκη, κακομεταχείριση, περιορισμένη πρόσβαση σε νομική υποστήριξη και σχεδόν πλήρη απουσία δημοσίων στοιχείων για πολλούς κρατούμενους.

Ισραήλ: Πολιτικές σκοπιμότητες, νομικά εμπόδια και ειδικό δικαστήριο

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικαλείται το χάος που επικράτησε αμέσως μετά την επίθεση ως λόγο για τις καθυστερήσεις: αποδείξεις συλλέχθηκαν αποσπασματικά, ο όγκος των υποθέσεων ξεπέρασε τις δυνατότητες του δικαστικού συστήματος και η κατάσταση πολλών τεκμηρίων ήταν προβληματική. Ορισμένα θύματα θάφτηκαν πριν εξεταστούν ιατροδικαστικά, ενώ οι μαρτυρίες διασκορπίστηκαν και χάθηκαν.

Αντιπολιτευόμενοι βουλευτές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση φοβάται πως η έναρξη δικών θα φέρει στο προσκήνιο τις αποτυχίες της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας ή θα περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή κρατουμένων με τους εναπομείναντες ομήρους.

Τον Μάιο, η Κνεσέτ ενέκρινε σε πρώτη ψηφοφορία τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου με 15 δικαστές και εξουσίες να παρακάμπτει τυπικές διαδικασίες, ώστε να εκδικάσει υποθέσεις σχετικές με την 7η Οκτωβρίου, με κατηγορίες που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τη γενοκτονία — έγκλημα που επισύρει τη θανατική ποινή στο Ισραήλ. Ωστόσο, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να ξεκινήσουν οι πρώτες δίκες.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 48 κρατούμενοι έχουν πεθάνει στη φυλακή, ενώ πρώην κρατούμενοι καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, σπασμένα κόκαλα και βασανιστήρια, κατηγορίες που ο ισραηλινός στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας αρνούνται ως «συστημικές πρακτικές». Παράταση έκτακτων διατάξεων έως τον Ιανουάριο του 2026 δείχνει ότι πολλοί από τους συλληφθέντες ενδέχεται να μείνουν για χρόνια χωρίς να δικαστούν — μια κατάσταση που, σύμφωνα με ειδικούς, ισοδυναμεί με «ισόβια χωρίς τις εγγυήσεις της ποινικής δίκης».

Με πληροφορίες από New York Times

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Διεθνή / Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης επεκτείνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με νέα εργοστάσια και αύξηση παραγωγής όπλων και πυρομαχικών σε ιστορική κλίμακα
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στο Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή αρχηγού στρατού λόγω Γάζας

Διεθνή / Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή του αρχηγού του στρατού λόγω Γάζας

Διαμάχη κυβέρνησης Νετανιάχου και στρατού κλιμακώνεται: Υπουργοί ζητούν την αποπομπή του αρχηγού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ εν μέσω σχεδίων για κατάληψη της Γάζας και αντιδράσεων για τους ομήρους
LIFO NEWSROOM
Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Διεθνή / Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Η οικογένεια Τραμπ κερδίζει δισεκατομμύρια από το κρυπτονόμισμα USD1 της World Liberty, με συνεργασίες που συνδέονται με την Binance και επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ
LIFO NEWSROOM
Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Διεθνή / Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, έγκλειστος εδώ και πέντε μήνες, δηλώνει έτοιμος να στηρίξει άλλον υποψήφιο αν του απαγορευτεί η κάθοδος στις εκλογές - Οι δηλώσεις του, η κλιμάκωση των διώξεων και οι πολιτικές προεκτάσεις στην Τουρκία.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Διεθνή / Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Αστυνομικοί του Σάρεϊ υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Διεθνή / Βρετανία: Αστυνομικοί υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Πιλοτική επιχείρηση της αστυνομίας του Σάρεϊ στη Βρετανία με γυναίκες αστυνομικούς ως δρομείς οδήγησε σε 18 συλλήψεις για παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και κλοπές
LIFO NEWSROOM
Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Διεθνή / Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Φονικές πυρκαγιές σαρώνουν Ισπανία, Τουρκία και Αλβανία, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες εκκενώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές - Υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία εντείνουν τον κίνδυνο
LIFO NEWSROOM
 
 