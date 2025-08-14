Ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν σπίτια στην ανατολική Γάζα – Εντείνονται οι βομβαρδισμοί

Ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν κατοικίες στις ανατολικές συνοικίες της Πόλης της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή από αεροπορικούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις με άρματα μάχης, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Παράλληλα, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς γνωστοποίησε στους μεσολαβητές ότι είναι διατεθειμένη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Μάρτυρες και υγειονομικοί ανέφεραν ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινό τεθωρακισμένο έπληξε κατοικία στη συνοικία Ζεϊτούν, ενώ άλλος ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό πλήγμα σε κτίριο στο κοντινό προάστιο Σετζάια. Δύο ακόμη θύματα καταγράφηκαν από πυρά τεθωρακισμένων στην περιοχή Τούφα.

«Οι εκρήξεις είναι σχεδόν αδιάκοπες στις ανατολικές περιοχές της Γάζας, κυρίως στη Ζεϊτούν και τη Σετζάια. Η κατοχή καταστρέφει σπίτια, όπως μας λένε φίλοι που ζουν εκεί κοντά», δήλωσε ο 40χρονος Ισμαΐλ από την Πόλη της Γάζας στο Reuters μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. «Τη νύχτα προσευχόμαστε για να σωθούμε, καθώς οι εκρήξεις πλησιάζουν. Ελπίζουμε η Αίγυπτος να πετύχει μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός πριν πεθάνουμε όλοι».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τέσσερις ακόμη άνθρωποι υπέκυψαν τις τελευταίες 24 ώρες λόγω λιμού και υποσιτισμού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 239 από την έναρξη του πολέμου, εκ των οποίων 106 παιδιά.

Η Αίγυπτος, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, φιλοξενεί στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον διαπραγματευτή Χαλίλ αλ-Χάγια. Ο ίδιος δήλωσε στους μεσολαβητές ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να επιστρέψει στις συνομιλίες για μια προσωρινή εκεχειρία και παραμένει ανοιχτή σε συζήτηση συνολικής συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με αιγυπτιακές και παλαιστινιακές πηγές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραήλ: Ενέκρινε ο στρατός το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Η άφιξη του Crown Iris στο λιμάνι του Πειραιά - Εικόνες από τις συγκεντρώσεις