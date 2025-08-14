Μελάνια Τραμπ: Απειλεί με αγωγή $1 δισ. τον Χάντερ Μπάιντεν - Είπε ότι την σύστησε στον Ντόναλντ ο Έπσταϊν

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απείλησε να κινηθεί νομικά κατά του Χάντερ Μπάιντεν, διεκδικώντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αποζημιώσεις, μετά τον ισχυρισμό του ότι τη σύστησε στον σύζυγό της ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι της Μελάνιας Τραμπ χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό «ψευδή, υποτιμητικό, δυσφημιστικό και εμπρηστικό» και απαίτησαν από τον Μπάιντεν να τον ανακαλέσει άμεσα και να ζητήσει συγγνώμη, διαφορετικά θα προχωρήσουν σε αγωγή.

Ο γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν έκανε τη δήλωση σε πρόσφατη συνέντευξη, στην οποία επέκρινε έντονα τις παλαιότερες σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έπσταϊν. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος έχει παραδεχθεί ότι υπήρξε φίλος του χρηματοδότη, αλλά υποστηρίζει πως η σχέση τους διακόπηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η νομική επιστολή της Πρώτης Κυρίας αναφέρει ότι οι δηλώσεις του Μπάιντεν της προκάλεσαν «σημαντική οικονομική και ηθική βλάβη» και τον κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε «ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς» για να τραβήξει την προσοχή.

Ο επίμαχος ισχυρισμός αποδίδεται εν μέρει στον δημοσιογράφο Μάικλ Γουλφ, ο οποίος, σε συνέντευξη στο Daily Beast, ανέφερε πως η Μελάνια γνώριζε συνεργάτη του Έπσταϊν και του Τραμπ πριν γνωρίσει τον μελλοντικό της σύζυγο. Το μέσο απέσυρε αργότερα το δημοσίευμα, ζητώντας συγγνώμη και διευκρινίζοντας ότι η απόσυρση έγινε μετά από επιστολή του νομικού εκπροσώπου της Πρώτης Κυρίας.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η γνωριμία του ζευγαριού έγινε μέσω του Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή, αναμένοντας τη δίκη του.

Η υπόθεση έρχεται στον απόηχο πολιτικών πιέσεων προς τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν». Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα τα δημοσιοποιήσει εάν επανεκλεγεί, ενώ το FBI και το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξαν τον Ιούλιο ότι δεν υπάρχει «ενοχοποιητική λίστα» πελατών συνεργατών του Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από BBC