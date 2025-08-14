ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μελάνια Τραμπ: Απειλεί με αγωγή $1 δισ. τον Χάντερ Μπάιντεν - Είπε ότι την σύστησε στον Ντόναλντ ο Έπσταϊν

Ο γιος του πρώην προέδρου ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ γνώρισε τη Μελάνια μέσω του Έπσταϊν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Μελάνια Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων τον Χάντερ Μπάιντεν για ισχυρισμούς περί Έπσταϊν Facebook Twitter
Μελάνια Τραμπ / Φωτογραφία: Getty Images
0

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απείλησε να κινηθεί νομικά κατά του Χάντερ Μπάιντεν, διεκδικώντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αποζημιώσεις, μετά τον ισχυρισμό του ότι τη σύστησε στον σύζυγό της ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι της Μελάνιας Τραμπ χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό «ψευδή, υποτιμητικό, δυσφημιστικό και εμπρηστικό» και απαίτησαν από τον Μπάιντεν να τον ανακαλέσει άμεσα και να ζητήσει συγγνώμη, διαφορετικά θα προχωρήσουν σε αγωγή.

Ο γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν έκανε τη δήλωση σε πρόσφατη συνέντευξη, στην οποία επέκρινε έντονα τις παλαιότερες σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έπσταϊν. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος έχει παραδεχθεί ότι υπήρξε φίλος του χρηματοδότη, αλλά υποστηρίζει πως η σχέση τους διακόπηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η νομική επιστολή της Πρώτης Κυρίας αναφέρει ότι οι δηλώσεις του Μπάιντεν της προκάλεσαν «σημαντική οικονομική και ηθική βλάβη» και τον κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε «ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς» για να τραβήξει την προσοχή.

Ο επίμαχος ισχυρισμός αποδίδεται εν μέρει στον δημοσιογράφο Μάικλ Γουλφ, ο οποίος, σε συνέντευξη στο Daily Beast, ανέφερε πως η Μελάνια γνώριζε συνεργάτη του Έπσταϊν και του Τραμπ πριν γνωρίσει τον μελλοντικό της σύζυγο. Το μέσο απέσυρε αργότερα το δημοσίευμα, ζητώντας συγγνώμη και διευκρινίζοντας ότι η απόσυρση έγινε μετά από επιστολή του νομικού εκπροσώπου της Πρώτης Κυρίας.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η γνωριμία του ζευγαριού έγινε μέσω του Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή, αναμένοντας τη δίκη του.

Η υπόθεση έρχεται στον απόηχο πολιτικών πιέσεων προς τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν». Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα τα δημοσιοποιήσει εάν επανεκλεγεί, ενώ το FBI και το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξαν τον Ιούλιο ότι δεν υπάρχει «ενοχοποιητική λίστα» πελατών συνεργατών του Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η φιλία με τον Έπσταϊαν, ο τσακωμός με το Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά

Διεθνή / Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η σχέση με τον Έπσταϊν, ο τσακωμός με τον Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά του

Το βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» του ιστορικού Andrew Lownie εξετάζει όχι μόνο τις σχέσεις τού πρίγκιπα Άντριου με διάφορες γυναίκες , αλλά εστιάζει ιδιαίτερα στη στενή –και επικίνδυνη– φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Έπσταϊν του «έκλεψε» την Βιρτζίνια Τζιούφρε που αργότερα αποκάλυψε την δράση του

Διεθνή / Ο Τραμπ λέει ότι ο Επστάιν του «έκλεψε» νεαρές γυναίκες από το Mar-a-Lago, ανάμεσα τους και την Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Η Τζιούφρε, η οποία πέθανε φέτος, είχε καταγγείλει ότι αρχικά κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ, και στη συνέχεια «προσφέρθηκε» σε άλλους ισχυρούς άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Άντριου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πούτιν αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Τραμπ

Διεθνή / Ο Πούτιν αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιδιώξει τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα εξελιχθεί θετικά
LIFO NEWSROOM
Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς – Κανένας δεν έχει δικαστεί για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Διεθνή / Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς – Κανένας δεν έχει δικαστεί για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Δύο χρόνια μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς δίκη, ενώ οι υποθέσεις παραμένουν σε μυστικότητα και οι πρώτες δίκες καθυστερούν
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Διεθνή / Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης επεκτείνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με νέα εργοστάσια και αύξηση παραγωγής όπλων και πυρομαχικών σε ιστορική κλίμακα
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στο Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή αρχηγού στρατού λόγω Γάζας

Διεθνή / Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή του αρχηγού του στρατού λόγω Γάζας

Διαμάχη κυβέρνησης Νετανιάχου και στρατού κλιμακώνεται: Υπουργοί ζητούν την αποπομπή του αρχηγού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ εν μέσω σχεδίων για κατάληψη της Γάζας και αντιδράσεων για τους ομήρους
LIFO NEWSROOM
Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Διεθνή / Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Η οικογένεια Τραμπ κερδίζει δισεκατομμύρια από το κρυπτονόμισμα USD1 της World Liberty, με συνεργασίες που συνδέονται με την Binance και επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ
LIFO NEWSROOM
Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Διεθνή / Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, έγκλειστος εδώ και πέντε μήνες, δηλώνει έτοιμος να στηρίξει άλλον υποψήφιο αν του απαγορευτεί η κάθοδος στις εκλογές - Οι δηλώσεις του, η κλιμάκωση των διώξεων και οι πολιτικές προεκτάσεις στην Τουρκία.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
 
 