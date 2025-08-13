Στη φυλακή η πρώην πανίσχυρη Πρώτη Κυρία της Νότιας Κορέας: Κοιμάται σε στρώμα στο πάτωμα

Η πρώην πανίσχυρη Πρώτη Κυρία της Νότιας Κορέας, Κιμ Χεόν Χι, περνά σήμερα την πρώτη της ημέρα στη φυλακή, σε κελί αντίστοιχο με εκείνο του συζύγου της και πρώην προέδρου Γιουν Σοκ Γελ.

Το άλλοτε ισχυρό ζευγάρι της Νότιας Κορέας βρίσκεται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας που επεκτείνεται διαρκώς, με τους εισαγγελείς να τους διώκουν για σοβαρά αδικήματα.

Η Κιμ οδηγήθηκε στο Κέντρο Κράτησης Νάμπου, στη δυτική Σεούλ, ένα σύγχρονο σωφρονιστικό κατάστημα που λειτουργεί από το 2011 και είναι από τα λίγα που διοικείται από γυναίκα. Αν και θα έχει την ίδια μεταχείριση με τις υπόλοιπες κρατούμενες, η ρουτίνα της θα προσαρμοστεί ελαφρώς λόγω της δημοσιότητας που την περιβάλλει.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση εντάλματος, καθώς κρίθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Οι κατηγορίες αφορούν δωροληψία, χρηματιστηριακή απάτη και αθέμιτη άσκηση επιρροής. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις αναφορές για δώρα που φέρεται να έλαβε.

Πρωινό κόστους ενός δολαρίου για την πρώην Πρώτη Κυρία που είχε λόγο για τα πάντα

Σύμφωνα με πηγή, το κελί της διαθέτει μικρό τραπέζι και στρώμα δαπέδου, ενώ θα χρησιμοποιεί ξεχωριστά τα κοινά ντους και θα προαυλίζεται μία ώρα ημερησίως εκτός Κυριακής, σε διαφορετικό ωράριο από τις άλλες κρατούμενες. Σήμερα το πρωινό περιλάμβανε ψωμί με μαρμελάδα φράουλα, λουκάνικα και σαλάτα, με το ημερήσιο κόστος γευμάτων να ανέρχεται σε περίπου 1.500 γουόν (1,08 δολάρια).

Η Κιμ, εύπορη επιχειρηματίας στον χώρο της τέχνης και ιδρύτρια εταιρείας επιμέλειας έργων, είχε απασχολήσει επανειλημμένα τα ΜΜΕ με σκάνδαλα, αλλά και με τις πολιτικές της παρεμβάσεις, όπως η προώθηση της απαγόρευσης κατανάλωσης κρέατος σκύλου. Ορισμένες φορές οι διαμάχες αυτές επισκίασαν την προεδρία του Γιουν, ο οποίος σήμερα κρατείται για την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου.

Σύμφωνα με τον πρώην δικαστή και εισαγγελέα Χαν Ντονγκ-σου, η Κιμ υπήρξε η στρατηγική «κινητήριος δύναμη» πίσω από την άνοδο του συζύγου της στην εξουσία. «Η Κιμ Χεόν Χι τον διάλεξε και του έδωσε τη στρατηγική και την ενέργεια να γίνει πρόεδρος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

