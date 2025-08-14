Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, η υπηρέτρια «Ρίτσα-Μάρθα» στο «Πάρα Πέντε»

Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Η Χριστοδούλου είχε ενσαρκώσει με μοναδική επιτυχία τον διπλό ρόλο της «Μάρθας» και της «Ρίτσας», της θρυλικής «υπηρέτριας» της Ντάλιας, στην κωμική σειρά «Στο Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τη φίλη και συνεργάτιδά της, Γιούλη Ηλιοπούλου, η οποία σε συγκινητική ανάρτηση μοιράστηκε προσωπικές στιγμές και μνήμες από τη φιλία τους, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Έφυγε ένας ακόμη άγγελος… άφησες το στίγμα σου… Αυτή ήταν η Ρίτσα από το “Παρά Πέντε”, ένας ΑΓΓΕΛΟΣ».

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε υποκριτική στη σχολή του στενού της φίλου, Παναγιώτη Καποδίστρια. Ο ίδιος την αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα συγκίνηση: «Πώς μπορείς να χωρέσεις τόσα χρόνια σε λίγες προτάσεις; Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, γέλια, κλάματα, τσακωμοί και μετά αγκαλιά… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου».

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι «Tabula Rasa», στο οποίο δίδαξε με πάθος για πάνω από δέκα χρόνια, εξέδωσε επίσης αποχαιρετιστήριο μήνυμα, υπογραμμίζοντας πως υπήρξε δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους, γεμίζοντας την αίθουσα με ενέργεια και ενθαρρύνοντας τους πάντες με το χειροκρότημά της.