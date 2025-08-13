Πλοίο εμβόλισε το σκάφος του Τούρκου επιχειρηματία που ταξίδευε για Μύκονο

Νέα στοιχεία έφερε στο φως η έρευνα για την εξαφάνιση του Τούρκου επιχειρηματία Halit Yukay, ο οποίος αγνοείται από τις 2 Αυγούστου, όταν απέπλευσε με το σκάφος του Graywolf από τη Γιάλοβα με τελικό προορισμό τη Μύκονο.

Συντρίμμια από το γιοτ του επιχειρηματία εντοπίστηκαν στα ανοιχτά του Μπαλικεσίρ, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Facebook Twitter Φωτογραφία: Hürriyet Facebook Twitter Φωτογραφία: Hürriyet

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Hürriyet, υλικό από κάμερα οδήγησε στη σύλληψη του καπετάνιου του φορτηγού πλοίου AREL 7, C.T., ο οποίος κατηγορείται ότι εμβόλισε το γιοτ του Yukay. Το υλικό δείχνει τον καπετάνιο και μέλη του πληρώματος, αμέσως μετά την πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι της Σμύρνης τη νύχτα του ατυχήματος, να επιθεωρούν επίμονα το μπροστινό τμήμα του σκάφους, όπου είχαν εντοπιστεί σημάδια πρόσκρουσης.

Η εισαγγελία συνέκρινε φωτογραφίες του πλοίου που είχαν τραβηχτεί στο Τσανάκκαλε –από όπου απέπλευσε– και στη Σμύρνη –όπου ξεφόρτωσε το φορτίο του– διαπιστώνοντας εμφανείς ζημιές στην πλώρη. Μετά τα ευρήματα, κατασχέθηκε το βιντεοληπτικό υλικό και ξεκίνησε η διαδικασία για σύνταξη έκθεσης εμπειρογνωμοσύνης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού.

Ο καπετάνιος C.T., που συνελήφθη με την κατηγορία της «πρόκλησης θανάτου από αμέλεια», ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι κατά τη διέλευση από το νησί Μαρμαρά ένιωσε μια δόνηση και είδε δύο κομμάτια ξύλου δεξιά και αριστερά του, χωρίς να καταλάβει την προέλευσή τους. Όπως είπε, λίγο αργότερα αντίκρισε ένα σωσίβιο, αλλά θεώρησε ότι το περιστατικό δεν σχετιζόταν με το πλοίο του και συνέχισε την πορεία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το AREL 7 εντοπίστηκε από τα ραντάρ του Λιμενικού Σώματος και καταδιώχθηκε κατόπιν εντολής του Γενικού Εισαγγελέα της Γιάλοβα. Όταν το πλοίο επέστρεψε στη Γιάλοβα την επόμενη ημέρα, λιμενικοί το προσέγγισαν και προχώρησαν στις απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Ο καπετάνιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, ενώ έχουν ληφθεί καταθέσεις και από μέλη του πληρώματος. Η έρευνα και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από Hürriyet