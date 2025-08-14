Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 19χρονος - Ομολόγησε εμπρησμό

Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς έχουν πραγματοποιηθεί για τη φωτιά στην Πάτρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 27χρονος, ο οποίος, προς το παρόν, αρνείται κάθε εμπλοκή.

Αστυνομικές πηγές ωστόσο, αναφέρουν ότι ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο εκδήλωσης της φωτιάς και περιέγραψε τις κινήσεις που έκανε μαζί με τον 27χρονο. Παράλληλα, υπάρχει μαρτυρία γυναίκας που ισχυρίζεται ότι «τους είδε να πετάνε μπουκάλι». Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο φέρεται να πέταξε ένας από τους δύο σε δασική περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη συνελήφθη και ένας 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας. Επιπλέον, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγή ατόμου που κινούνταν στην περιοχή Αρόη με τέσσερις αναπτήρες το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάτρα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Φωτιές τώρα: Βελτιωμένη η εικόνα, λέει η Πυροσβεστική

Βελτιωμένη είναι η εικόνα σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, μετά την ολονύκτια μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο, καθώς και σε άλλες μικρότερες πυρκαγιές, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, που έκανε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Ειδικότερα, ο κ. Βαθρακογιάννης ανέφερε:

«Βελτιωμένη είναι η γενική εικόνα σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών Πυροσβεστικών δυνάμεων,

• στη Ζάκυνθο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία (3) ελικόπτερα,

• στην περιοχή Γυμνότοπος, βόρεια της Φιλιππιάδας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και δύο (2) ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων, κυρίως στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η περίμετρος της πυρκαγιάς,

• στην Αχαΐα γενικότερα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι ενεργή, στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους,

• στη Χίο, η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον, του οικισμού Παρπαριά. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί δύο (2) αεροσκάφη και έξι(6)ελικόπτερα.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο Ξηροχώρι Ηλείας, είναι σε ύφεση.

Πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα, αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Για ο,τιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

Φωτιά στην Πάτρα: Οι φλόγες έφτασαν στα προάστια

Στην Πάτρα, η φωτιά πέρασε το βράδυ της Τετάρτης στα προάστια της πόλης, αλλά αντιμετωπίστηκε εγκαίρως. Το πρωί, ενεργό μέτωπο υπάρχει στον Ρωμανό, προς το βουνό Ελεκύστρα, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ διάσπαρτες εστίες παραμένουν στον λόφο της Αρόης. «Περάσαμε δύο εφιαλτικά 24ωρα, όμως φαίνεται πως η φωτιά περιορίζεται στον Ρωμανό και δεν θα περικυκλώσει την πόλη», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Πάτρας, Φωκίων Ζαΐμης.

Το 112 έστειλε και χθες αλλεπάλληλα μηνύματα εκκένωσης για Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπο και Εγλυκάδα, ενώ προληπτικά εκκενώθηκαν το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο.

Στη Δυτική Αχαΐα, τουλάχιστον επτά σπίτια και η εκκλησία ενός χωριού καταστράφηκαν, ενώ οι φλόγες κατέκαψαν επιχειρήσεις, καταστήματα και μεγάλες εκτάσεις με ελιές και άλλες καλλιέργειες.

Φωτιά στη Χίο: Δύο ενεργά μέτωπα, δεν απειλούνται χωριά

Η κατάσταση στη μεγάλη πυρκαγιά που για τρίτη ημέρα πλήττει τη βορειοδυτική Χίο παρουσιάζει βελτίωση. Η εξασθένηση των ανέμων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εναέριων μέσων -δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα-, προσφέρει σημαντική βοήθεια στις ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές, όπως οι Κηπουριές, τα Φυτά και τα Καμπιά.

Στη μάχη συμμετέχουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, ενισχυμένες από κλιμάκια που έφτασαν από τη Μυτιλήνη και την Αθήνα, καθώς και εθελοντές, κάτοικοι και επισκέπτες της Χίου, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Παράλληλα, για την ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στους πληγέντες οικισμούς και το κεφαλοχώρι της Βολισσού, πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εταιρειών εργάζονται σήμερα στο νησί. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμο, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορό, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιό, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρο, Λήμνο, Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.

Οι κατεστραμμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης ξεπερνούν τους 150, ενώ η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετές ημέρες, ενδεχομένως και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Φωτιά σε Πρέβεζα - Άρτα: Τρία μέτωπα και εκτεταμένες ζημιές

Στην Πρέβεζα, η μάχη συνεχίζεται σε τρία μέτωπα στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας. Η εικόνα βελτιώθηκε από αργά το βράδυ της Τετάρτης λόγω εξασθένησης των ανέμων, αλλά οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται και οι δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Οι φλόγες πλησίασαν τη λίμνη Ζηρού, τον Γοργόμυλο και την Καμπή, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες, αλλά και στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. Δεκαεπτά κοινότητες παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Υπό έλεγχο, αλλά σε επιφυλακή

Στη Ζάκυνθο, η φωτιά έχει περιοριστεί σε ορεινή ζώνη μεταξύ Αγαλά και Κοιλιωμένου, καθώς και κοντά στο Κορακονήσι. Οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις, καθώς δεν έχει αποφευχθεί ολοκληρωτικά ο κίνδυνος.