ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης επεκτείνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με νέα εργοστάσια και αύξηση παραγωγής όπλων και πυρομαχικών σε ιστορική κλίμακα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η παραγωγή όπλων στην Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά που θυμίζει πολεμικές δεκαετίες, με εργοστάσια να επεκτείνονται τρεις φορές ταχύτερα σε σχέση με την ειρηνική περίοδο.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times σε δορυφορικά δεδομένα ραντάρ, περισσότερες από 150 εγκαταστάσεις σε 37 εταιρείες έχουν αναπτυχθεί σε συνολική έκταση άνω των 7 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, σηματοδοτώντας μια στροφή από την παραγωγή «just-in-time» στην οικοδόμηση μιας βιομηχανικής βάσης έτοιμης για παρατεταμένες συγκρούσεις.

Η έκρηξη αυτή ξεκίνησε αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ, ανησυχώντας τόσο για τη στήριξη του Κιέβου όσο και για την αναπλήρωση των δικών τους στρατηγικών αποθεμάτων, διοχετεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις.

Το πρόγραμμα ASAP (Act in Support of Ammunition Production) έχει ήδη διαθέσει 500 εκατ. ευρώ για να ξεπεραστούν τα «στενώματα» στην παραγωγή πυρομαχικών και πυραύλων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες εγκαταστάσεις, εργοστάσια και οδικά δίκτυα σε όλη την ήπειρο.

Στην Ουγγαρία, η συνεργασία της Rheinmetall με την κρατική N7 Holding έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός τεράστιου συγκροτήματος παραγωγής πυρομαχικών και εκρηκτικών, με εργοστάσια που κατασκευάζουν βλήματα 30mm, 155mm για τα Leopard 2 και 120mm για άρματα μάχης, ενώ περιλαμβάνεται και μονάδα παραγωγής εκρηκτικών. Στη Γερμανία, η MBDA επεκτείνει την παραγωγή πυραύλων Patriot GEM-T, ενώ στη Νορβηγία η Kongsberg εγκαινίασε νέο εργοστάσιο πυραύλων, αυξάνοντας εκθετικά την παραγωγική της ικανότητα.

Η BAE Systems στο Ηνωμένο Βασίλειο επενδύει πάνω από 150 εκατ. λίρες για να δεκαεξαπλασιάσει την παραγωγή βλημάτων 155mm, ενώ η φινλανδική Nammo ενισχύει δραστικά την παραγωγή προωθητικών υλών και εκρηκτικών.

Παρά τη ραγδαία αυτή ανάπτυξη, ειδικοί προειδοποιούν ότι η πραγματική παραγωγή μπορεί να παραμείνει χαμηλότερη από τη δυναμικότητα, κυρίως λόγω ελλείψεων σε κρίσιμα εξαρτήματα, όπως κινητήρες μικρού μεγέθους για πυραύλους και υψηλής ποιότητας εκρηκτικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη σχεδιάζει ένα νέο πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής, δίνοντας προτεραιότητα σε πυραύλους, αεράμυνα, πυροβολικό και drones.

Όπως προειδοποιούν στρατιωτικοί αναλυτές, η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης όπλων δεν είναι απλώς μια οικονομική ή τεχνολογική πρόκληση, αλλά κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση αξιόπιστης αποτροπής απέναντι σε μια Ρωσία που συνεχίζει να επεκτείνει τις δικές της δυνατότητες.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανησυχία στο Βερολίνο: Μήπως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποσύρουν στρατεύματα από τη Γερμανία;

Διεθνή / Ανησυχία στο Βερολίνο: Μήπως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποσύρουν στρατεύματα από τη Γερμανία;

Η Γερμανία ανησυχεί για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη - Ο Υπουργός Άμυνας Πιστόριους ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για να διασφαλίσει ότι η Ε.Ε. δεν θα μείνει στο σκοτάδι
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Ο Υπουργός Άμυνας καλεί τη βιομηχανία όπλων σταματήσει την γκρίνια και να παράξει

Διεθνή / Γερμανία: Ο υπουργός Άμυνας καλεί τη βιομηχανία όπλων «να σταματήσει την γκρίνια και να παράξει»

Ο Μπόρις Πιστόριους ζητά από τη βιομηχανία όπλων να επιταχύνει την παραγωγή για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς η Γερμανία σχεδιάζει δαπάνες 162 δισ. ευρώ έως το 2029
LIFO NEWSROOM
Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία

Διεθνή / Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία

Το λιμάνι του Ρότερνταμ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση, διαθέτοντας χώρο για πολεμικά πλοία και κρίσιμα εφόδια - Πώς η Ευρώπη αναδιαμορφώνει την αμυντική της στρατηγική
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σκάνδαλο στο Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή αρχηγού στρατού λόγω Γάζας

Διεθνή / Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή του αρχηγού του στρατού λόγω Γάζας

Διαμάχη κυβέρνησης Νετανιάχου και στρατού κλιμακώνεται: Υπουργοί ζητούν την αποπομπή του αρχηγού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ εν μέσω σχεδίων για κατάληψη της Γάζας και αντιδράσεων για τους ομήρους
LIFO NEWSROOM
Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Διεθνή / Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Η οικογένεια Τραμπ κερδίζει δισεκατομμύρια από το κρυπτονόμισμα USD1 της World Liberty, με συνεργασίες που συνδέονται με την Binance και επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ
LIFO NEWSROOM
Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Διεθνή / Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, έγκλειστος εδώ και πέντε μήνες, δηλώνει έτοιμος να στηρίξει άλλον υποψήφιο αν του απαγορευτεί η κάθοδος στις εκλογές - Οι δηλώσεις του, η κλιμάκωση των διώξεων και οι πολιτικές προεκτάσεις στην Τουρκία.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Διεθνή / Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Αστυνομικοί του Σάρεϊ υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Διεθνή / Βρετανία: Αστυνομικοί υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Πιλοτική επιχείρηση της αστυνομίας του Σάρεϊ στη Βρετανία με γυναίκες αστυνομικούς ως δρομείς οδήγησε σε 18 συλλήψεις για παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και κλοπές
LIFO NEWSROOM
Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Διεθνή / Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Φονικές πυρκαγιές σαρώνουν Ισπανία, Τουρκία και Αλβανία, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες εκκενώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές - Υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία εντείνουν τον κίνδυνο
LIFO NEWSROOM
 
 