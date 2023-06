Γεβγκένι Πριγκόζιν: Πώς ο «σεφ του Πούτιν» βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν τη ρωσική φυλακή

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ήταν κάποτε τόσο κοντά στον Βλαντιμίρ Πούτιν που απέκτησε το παρατσούκλι «σεφ του Πούτιν». Αυτό, όμως, έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες.

Πλέον, η ρωσική γενική εισαγγελία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για «ένοπλη εξέγερση» σε βάρος του Γεβγκένι Πριγκόζιν, καθώς ο δεύτερος έχει φτάσει στην πόλη Ροστόφ και απειλεί να μεταβεί στη Μόσχα, αν δεν γίνουν όσα ζητά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατάσταση στη Ρωσία είναι εξαιρετικά θολή αυτή τη στιγμή λόγω των χειραγωγούμενων ΜΜΕ.

Πώς, όμως, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε στο σημείο να κάνει διάγγελμα εναντίον του, απειλώντας τον για τις μεγαλύτερες συνέπειες που μπορούν να υπάρξουν;

Η αφετηρία του Πριγκόζιν είναι μυστηριώδης, αλλά είναι γνωστό ότι τον έστειλαν στη φυλακή το 1981 για μια σειρά από εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής μιας γυναίκας από την οποία έκλεψε τις μπότες και τα σκουλαρίκια της.

Αφού εξέτισε ποινή εννέα ετών, άνοιξε μια καντίνα για χοτ ντογκ στην Αγία Πετρούπολη, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που περιλάμβανε εστιατόρια υψηλής ποιότητας. Να σημειωθεί ότι όλοι οι σύμμαχοι του Πούτιν κατάγονται από τη γενέτειρα του ισχυρού άνδρα, την Αγία Πετρούπολη.

Το πρώτο σημάδι ότι ο Πριγκόζιν είχε μπει στον στενό κύκλο ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν φιλοξενούσε τακτικά τον Πούτιν στο πολυτελές εστιατόριό του στην Αγία Πετρούπολη, στο New Haven.

Ο Πούτιν, που φοβόταν την απόπειρα δολοφονίας μέσω του φαγητού, εμπιστευόταν απόλυτα το μαγαζί του Πριγκόζιν. Η φιλία του με τον Πούτιν οδήγησε έτσι σε επιχειρηματικές ευκαιρίες που έκαναν τον Πριγκόζιν έναν πολύ πλούσιο άνθρωπο. Σύντομα όμως ο Πριγκόζιν δεν παρασκεύαζε μόνο τα γεύματα του Ρώσου «τσάρου». Έδινε τους πολέμους του Πούτιν και για αυτόν.

Η Wagner αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2014, όταν άρχισε να υποστηρίζει τις φιλορωσικές αυτονομιστικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία. Τότε, ήταν μια εξαιρετικά σκιώδης οργάνωση που λειτουργούσε κυρίως στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή για λογαριασμό του Πούτιν.

«Η Μόσχα αποκηρύσσει κάθε εντολή και έλεγχο πάνω τους για να απαλλάξει τον εαυτό της από την προβληματική τους συμπεριφορά, όπως οι κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κακοποίηση αμάχων», έγραψε πέρυσι η ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Federica Saini Fasanotti για το Brookings Institute.

Μετρώντας περίπου 5.000 άνδρες, η Wagner αποτελούνταν από βετεράνους των επίλεκτων συνταγμάτων της Ρωσίας και ειδικών δυνάμεων.

A somewhat surreal sight in Rostov as street cleaners continue on their Saturday morning duties. pic.twitter.com/13V289zWdT

Για χρόνια, ο Πριγκόζιν αρνιόταν όλες τις σχέσεις με την ομάδα μισθοφόρων, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να μηνύσει έναν Βρετανό δημοσιογράφο το 2021 επειδή ισχυρίστηκε ότι ήταν ο ιδρυτής της οργάνωσης .Αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε τα πάντα για τον Πριγκόζιν και τον μισθωμένο στρατό του.

Όταν ο Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πριγκόζιν φέρεται να πίστευε ότι η πρωτεύουσα του Κιέβου θα ήταν υπό τον έλεγχό του μέχρι το Σαββατοκύριακο. Αντίθετα, οι στρατιώτες του αντιμετώπισαν λυσσαλέα αντίσταση από τα ουκρανικά στρατεύματα, τα οποία ήταν καλά οπλισμένα από τη Δύση.

Χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν τους πρώτους μήνες του πολέμου, αν και τα ακριβή στοιχεία παραμένουν άγνωστα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Πούτιν αναγκάστηκε να «κινητοποιήσει» 300.000 πολίτες στην πολεμική προσπάθεια για να αποφύγει την ολοκληρωτική ήττα. Τον ίδιο μήνα, ο Πριγκόζιν αυτοπροσδιορίστηκε για πρώτη φορά ως ο αρχηγός Wagner.

Έτσι, πήγε στις φυλακές της χώρας και πρόσφερε στους άντρες εκεί μια επιλογή: Να πολεμήσουν για αυτόν στην Ουκρανία με αντάλλαγμα την ελευθερία τους. Πέρυσι, περίπου το 80 τοις εκατό των εκτιμώμενων 50.000 στρατιωτών της Wagner στην Ουκρανία ήταν πρώην κρατούμενοι.

Yevgeny Prigozhin in Rostov:



“We lost huge amount of territories in Ukraine. The Russian losses in Ukraine are 3-4 times higher than reported by the Russian High Command. Up to 1000 casualties a day (KIA + WIA).”#Coup #Rostov #Russia pic.twitter.com/mz0cSvVtpk