Σουδάν: Σφαγή αμάχων από παραστρατιωτικούς στο Νταρφούρ - Τουλάχιστον 57 νεκροί

Για «αδιανόητη φρίκη» που υφίστανται οι άμαχοι, οι οποίοι εδώ και πάνω από έναν χρόνο ζουν υπό πολιορκία, συνεχή πυρά και καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες, μιλά ο ΟΗΕ

Φωτογραφία αρχείου: Getty Images
Τουλάχιστον 57 άμαχοι, ανάμεσά τους 40 στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αμπού Σουκ, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στο Βόρειο Νταρφούρ του Σουδάν, σε επίθεση μεγάλης κλίμακας των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) κατά της πολιορκημένης πόλης Ελ Φάσερ και του γειτονικού καταυλισμού.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, καταδίκασε με έντονο τρόπο τις φονικές επιθέσεις, κάνοντας λόγο για «αδιανόητη φρίκη» που υφίστανται οι άμαχοι, οι οποίοι εδώ και πάνω από έναν χρόνο ζουν υπό πολιορκία, συνεχή πυρά και καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υπάρχουν ενδείξεις για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες.

Σουδάν: Πυρά κατά αμάχων από παραστρατιωτικούς

Τη Δευτέρα, οι παραστρατιωτικοί άνοιξαν πυρ κατά αμάχων στον καταυλισμό Αμπού Σουκ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 19 ακόμη ανθρώπους, ενώ προωθούνταν προς την Ελ Φάσερ - την τελευταία πόλη της περιοχής Νταρφούρ που παραμένει υπό τον έλεγχο του στρατού.

Η Ελ Φάσερ και οι καταυλισμοί γύρω της έχουν γίνει στόχος των ΔΤΥ τους τελευταίους μήνες, μετά την αποχώρησή τους από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, την οποία ο στρατός ανακατέλαβε τον Μάρτιο. Ο καταυλισμός Αμπού Σουκ έχει δεχθεί τουλάχιστον 16 επιθέσεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025, με πάνω από 200 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Ο Τουρκ του ΟΗΕ προειδοποίησε για «σοβαρό κίνδυνο εθνοτικά υποκινούμενων διωγμών» καθώς οι ΔΤΥ επιχειρούν να καταλάβουν την Ελ Φάσερ και τον καταυλισμό. Παρόμοια καταγγελία έκανε και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, μιλώντας για «συστηματική βία» και «εσκεμμένη βαρβαρότητα» κατά αμάχων που έχουν παγιδευτεί χωρίς οδό διαφυγής, αντιμέτωποι με λιμό, επιδημίες και ένοπλες επιθέσεις.

Σουδάν: Πόλεμος για την εξουσία και ανθρωπιστική κρίση

Από τον Απρίλιο του 2023, το Σουδάν σπαράσσεται από πόλεμο για την εξουσία μεταξύ του επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και του πρώην αναπληρωτή του, Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των ΔΤΥ. Ο στρατός ελέγχει το βόρειο, ανατολικό και κεντρικό τμήμα της χώρας, ενώ οι παραστρατιωτικοί κυριαρχούν σχεδόν σε όλο το Νταρφούρ και σε ορισμένες περιοχές του νότου.

Οι ΔΤΥ φέρονται να επιδιώκουν τη δημιουργία παράλληλης κυβέρνησης στο δυτικό Σουδάν, κίνηση που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, απειλεί να επιδεινώσει τον κατακερματισμό της χώρας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την κλιμάκωση και απέρριψε τη δημιουργία «παράλληλων αρχών» στις ζώνες που ελέγχουν οι παραστρατιωτικοί, κάνοντας λόγο για «άμεση απειλή στην εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα» του Σουδάν.

Σουδάν: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Ο Τουρκ κάλεσε τις εμπόλεμες πλευρές να συμφωνήσουν σε προσωρινές ανθρωπιστικές παύσεις, προκειμένου να επιτραπεί η διανομή βοήθειας σε πολιορκημένες περιοχές. Παρά τις επανειλημμένες απόπειρες διαμεσολάβησης από τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και αφρικανικούς περιφερειακούς οργανισμούς, δεν έχει επιτευχθεί ουσιαστική κατάπαυση του πυρός.

Τη Δευτέρα, ο στρατηγός αλ Μπουρχάν συναντήθηκε στην Ελβετία με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για την Αφρική, Μασάντ Μπούλος, για να συζητήσουν αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει απτή πρόοδος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

