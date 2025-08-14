ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βερολίνο: Ακτιβιστές ζητούν άρση της απαγόρευσης κολύμβησης στον ποταμό Σπρέε

Περισσότερα από 700 άτομα βούτηξαν στα νερά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βερολίνο: Ακτιβιστές ζητούν άρση της απαγόρευσης κολύμβησης στον ποταμό Σπρέε Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Βερολίνου, ενώ πάνω από επτακόσιοι βούτηξαν στα νερά του ποταμού Σπρέε, ζητώντας να επιτραπεί ξανά η κολύμβηση, σύμφωνα με την αστυνομία και τους διοργανωτές.

Η ποιότητα των υδάτων έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με μετρήσεις της οργάνωσης FlussBadBerlin. Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η εικόνα του ποταμού δεν θυμίζει σε τίποτα την εποχή πριν από έναν αιώνα, όταν επιβλήθηκε η καθολική απαγόρευση της κολύμβησης.

Βερολίνο: Ακτιβιστές ζητούν άρση της απαγόρευσης κολύμβησης στον ποταμό Σπρέε Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Για να δώσουν έμφαση στο αίτημά τους, οι δύο ιδρυτές της οργάνωσης διοργάνωσαν για δεύτερη χρονιά μια «κολύμβηση διαμαρτυρίας». Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες, μεταξύ τους και η Κατρίν Άντροσιν, μέλος του εποπτικού συμβουλίου της FlussBadBerlin, η οποία δήλωσε στο Euronews: «Διαμαρτυρόμαστε για τη γενική απαγόρευση κολύμβησης στο κέντρο του Βερολίνου. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αρθεί - είναι ξεπερασμένη, έχει καθυστερήσει υπερβολικά και, πιθανόν, δεν είναι καν νόμιμη πλέον».

Η κάτοικος του Βερολίνου, Γιοχάνα, που παρακολουθεί το ζήτημα εδώ και δεκαετίες, ανέφερε: «Άλλες χώρες και πόλεις το έχουν ήδη καταφέρει - στη Βασιλεία, στο Παρίσι. Ήρθε η ώρα να το κάνει και το Βερολίνο». 

Πριν από την εκδήλωση, η οργάνωση πραγματοποίησε νέους ελέγχους ποιότητας νερού. Για την Άντροσιν, η κλιματική αλλαγή καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την αξιοποίηση των ποταμών της πόλης: «Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να μπορούμε να κολυμπάμε. Ζούμε την κλιματική αλλαγή και χρειαζόμαστε υδάτινα σώματα όπως αυτό για να δροσιστούμε. Είναι άμεσο μέτρο κλιματικής πολιτικής, εύκολο στην εφαρμογή».

Μεταξύ των συμμετεχόντων στην κολύμβηση ήταν και οι Γιοχάνα και Νταϊάνα, οι οποίες, γελώντας, δήλωσαν: «Ελευθερία, ναι! Εύχομαι στο Βερολίνο ελευθερία στην κολύμβηση».

Βερολίνο: Ακτιβιστές ζητούν άρση της απαγόρευσης κολύμβησης στον ποταμό Σπρέε Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Βερολίνο: Σχέδια για οργανωμένο κολυμβητήριο

Ήδη υπάρχουν σχέδια για τη μετατροπή τμήματος του δικτύου καναλιών σε οργανωμένο κολυμβητήριο, με εγκαίνια που προβλέπονται για το 2026. Το έργο αφορά τμήμα του ποταμού όπου δεν κινούνται σκάφη για μεταφορικούς ή τουριστικούς σκοπούς. Ωστόσο, ακτιβιστές και τοπικοί πολιτικοί υποστηρίζουν ότι η διαδικασία έχει «κολλήσει» στη γραφειοκρατία.

Βερολίνο: Ακτιβιστές ζητούν άρση της απαγόρευσης κολύμβησης στον ποταμό Σπρέε Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Η δημοτική αρχή επικαλείται θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως:

  • την έντονη κυκλοφορία σκαφών,
  • τα απορρίμματα που καταλήγουν στο ποτάμι,
  • και τη ρύπανση που προκαλείται μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις, λόγω του παλιού δικτύου υπερχείλισης λυμάτων.

Όπως τονίζουν οι κρατικές υπηρεσίες, όλα αυτά πρέπει να επιλυθούν πριν αρθεί η απαγόρευση.

Βερολίνο: Ακτιβιστές ζητούν άρση της απαγόρευσης κολύμβησης στον ποταμό Σπρέε Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Παρά τις ενστάσεις, το FlussBadBerlin επιμένει ότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Δεν θα αποκτήσουν μόνο έναν νέο χώρο κολύμβησης στην καρδιά της πόλης, αλλά - όπως λένε οι ακτιβιστές - θα ενισχυθεί και ο σεβασμός στο νερό ως δημόσιο αγαθό, κοινό για όλους.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πούτιν αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Τραμπ

Διεθνή / Ο Πούτιν αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιδιώξει τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα εξελιχθεί θετικά
LIFO NEWSROOM
Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς – Κανένας δεν έχει δικαστεί για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Διεθνή / Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς – Κανένας δεν έχει δικαστεί για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Δύο χρόνια μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς δίκη, ενώ οι υποθέσεις παραμένουν σε μυστικότητα και οι πρώτες δίκες καθυστερούν
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Διεθνή / Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης επεκτείνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με νέα εργοστάσια και αύξηση παραγωγής όπλων και πυρομαχικών σε ιστορική κλίμακα
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στο Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή αρχηγού στρατού λόγω Γάζας

Διεθνή / Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή του αρχηγού του στρατού λόγω Γάζας

Διαμάχη κυβέρνησης Νετανιάχου και στρατού κλιμακώνεται: Υπουργοί ζητούν την αποπομπή του αρχηγού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ εν μέσω σχεδίων για κατάληψη της Γάζας και αντιδράσεων για τους ομήρους
LIFO NEWSROOM
Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Διεθνή / Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Η οικογένεια Τραμπ κερδίζει δισεκατομμύρια από το κρυπτονόμισμα USD1 της World Liberty, με συνεργασίες που συνδέονται με την Binance και επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ
LIFO NEWSROOM
Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Διεθνή / Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, έγκλειστος εδώ και πέντε μήνες, δηλώνει έτοιμος να στηρίξει άλλον υποψήφιο αν του απαγορευτεί η κάθοδος στις εκλογές - Οι δηλώσεις του, η κλιμάκωση των διώξεων και οι πολιτικές προεκτάσεις στην Τουρκία.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
 
 