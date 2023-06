Wagner: Τελικά, κέρδισε ο Πούτιν ή ο Πριγκόζιν; Ή μήπως ο Πριγκόζιν για λογαριασμό του Πούτιν;

Μετά την διαφαινόμενη λήξη συναγερμού στην Ρωσία αναφορικά με την κρίση που προήλθε από την προέλαση της μισθοφορικής ομάδας Wagner το ερώτημα είναι ποιος ευνοήθηκε.

Οι ευχαριστίες του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τον Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο ερμηνεύθηκαν ως ανακούφιση του Ρώσου προέδρου. Την ίδια στιγμή οι όροι του Γεβγκένι Πριγκόζιν φαίνεται να εκτελούνται άμεσα. Ειδικά σχετικά με τον όρο προκειμένου να απομακρυνθούν Σόιγκου και Γερασίμοφ, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που επικαλέστηκε ο ΣΚΑΙ ανέφεραν πως ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σόιγκου κρατείται ήδη από τις ειδικές ρωσικές υπηρεσίες.

Η ανοικτή ρήξη που κράτησε λιγότερο από ένα 24ωρο μεταξύ της ιδιωτικής στρατιωτικής ομάδας Wagner και της ρωσικής στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας δεν έχει προφανή νικητή. Άπαντες αναρωτιούνται ωστόσο πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η «επαναστατική γυμναστική», η οποία μεταξύ άλλων μέτρησε και τα αντανακλαστικά της ρωσικής πολιτικής και πολεμικής μηχανής.

Είναι νικητής ο Πριγκόζιν; Μερίδιο επιτυχίας σίγουρα απολαμβάνει ο ηγέτης της Wagner, ωστόσο ένα εύλογο ερώτημα παραμένει πόσο παραπέρα θα μπορούσε να πάει το...αντάρτικο. Από στρατιωτικής άποψης ο Πριγκόζιν και η Wagner πρακτικά δεν θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν άμεσα την εξουσία του Πούτιν. Ακόμη και να επιτύγχαναν στο πεδίο της μάχης-αν ποτέ φτάναμε εκεί- η αδυναμία στις εφεδρείες θα τους οδηγούσαν σε συμβιβασμό αργά ή γρήγορα. Ωστόσο πέτυχαν πολύ συγκεκριμένους όρους και παράλληλα εξέθεσαν εν μέρει την αποδυνάμωση της επιρροής του Πουτιν.

Είναι νικητής ο Πούτιν; Σε κάθε περίπτωση ξεπέρασε μια σοβαρή εσωτερική κρίση την στιγμή που έχει ένα τεράστιο ανοιχτό μέτωπο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα ρωσικά στρατεύματα θα αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες να ανταπεξέλθουν τόσο σε πιθανές εμφύλιες συρράξεις όσο και στην παράλληλη απόκρουση της ουκρανικής αντεπίθεσης που είναι σε εξέλιξη. Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε χαρακτηριστικά προ ολίγου ότι η κατάσταση με την εξέγερση του ιδρυτή του Wagner επιλύθηκε χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Είναι νικητής ο Πριγκόζιν για λογαριασμό του Πούτιν; Αυτό το πιο πολύπλοκο ερώτημα έχει μια απάντηση που βασίζεται σε ένα σενάριο ειδικών αναλυτών, το οποίο δεν κρατήθηκε δα και μυστικό από την πρώτη στιγμή της κρίσης. Το σενάριο αυτό είχε να κάνει με την πιθανότητα ο Πριγκόζιν να λειτουργούσε για λογαριασμό του Πούτιν, ο οποίος αναζητούσε έναν τρόπο να απαλλαγεί από το δίδυμο Σόιγκου-Γερασίμοφ χωρίς να φανεί ότι υποχωρεί στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται επίσης πως ο Σόιγκου πολλές φορές έχει αναφερθεί στον διεθνή τύπο ως διάδοχος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως και να έχει ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο η κρίση της Wagner αποτελεί μια win-win κατάσταση και τις επιπλοκές μπορεί να έχει εντός και εκτός των ρωσικών τειχών.

Πάντως μιας και ο κίνδυνος πέρασε, ασχέτως αν περισσότερο νικητής είναι ο Πούτιν ή ο Πριγκόζιν. οι κάτοικοι του Ροστοφ βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν μερικές selfie με τα άρματα μάχης αφού τελείωσε η...ανταρσία.

«Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος»...

Rostov. Civilians taking turns to take photos with a Wagner tank. pic.twitter.com/cYrYlVqAqs