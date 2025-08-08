ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Tinder Leave»: Η άδεια για ραντεβού είναι η νέα μόδα στις εργασιακές παροχές στην Ασία

Καθώς οι γεννήσεις μειώνονται και η επαγγελματική κόπωση αυξάνεται, όλο και περισσότεροι εργοδότες επενδύουν σε παροχές που στοχεύουν στην προσωπική ζωή των εργαζομένων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Tinder Leave»: Η άδεια για ραντεβού είναι η νέα μόδα στις εργασιακές παροχές στην Ασία Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Μια ασυνήθιστη εργασιακή παροχή εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερες εταιρείες στην Ασία, με εργοδότες να προσφέρουν ειδική «άδεια Tinder» ώστε οι εργαζόμενοι να αφιερώνουν χρόνο σε προσωπικές σχέσεις και να ενισχύουν την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής.

Σε αρκετές επιχειρήσεις, η λεγόμενη «Tinder Leave» δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να πάρουν μία ή περισσότερες ημέρες άδεια, πληρωμένη ή άνευ αποδοχών, για να βγουν ραντεβού ή να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, συχνά μέσω εφαρμογών γνωριμιών. Η λογική πίσω από την παροχή είναι ότι μια γεμάτη προσωπική ζωή μπορεί να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει την απόδοση στην εργασία.

Σε πολλές ασιατικές μητροπόλεις, η μείωση των γάμων και των γεννήσεων, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού, απασχολεί έντονα τις αρχές. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης γονιμότητας έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά, ενώ όλο και περισσότεροι ενήλικες παραμένουν άγαμοι, λόγω των πιεστικών ρυθμών εργασίας που αφήνουν ελάχιστο χρόνο για κοινωνική ζωή.

Η ειδική αυτή άδεια προσφέρει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να αφιερώσουν χρόνο στις σχέσεις τους, ενισχύοντας την ικανοποίηση, το κίνητρο και τη δέσμευση στην εργασία.

Αν και η «Tinder Leave» παραμένει σπάνια, κερδίζει έδαφος σε εταιρείες όπως η Gushcloud International στη Σιγκαπούρη και η Whiteline Group στην Ταϊλάνδη. Δεν υπάρχει ακόμη νομικό πλαίσιο που να τη ρυθμίζει, κάτι που δίνει στις επιχειρήσεις ευελιξία για το αν θα είναι πληρωμένη ή άνευ αποδοχών και πόσες ημέρες θα διαρκεί. Οι ειδικοί προτείνουν να εφαρμόζεται με σαφή και ίσα κριτήρια για όλους, ώστε να αποφεύγονται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.

Καθώς η εργασιακή κουλτούρα αλλάζει και ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση ταλέντων εντείνεται, παροχές όπως η «Tinder Leave» ενδέχεται να γίνουν στο μέλλον εργαλείο διαφοροποίησης για εργοδότες που θέλουν να προβάλουν πιο φιλικό πρόσωπο απέναντι στους εργαζόμενους.

Με πληροφορίες από Allwork

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα & τεχνητή νοημοσύνη: Η μυστική επιχείρηση «GoLaxy» για παγκόσμιο έλεγχο της κοινής γνώμης

Διεθνή / Ο νέος κυβερνοστρατός του Πεκίνου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο παγκόσμιας προπαγάνδας

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η κινεζική εταιρεία GoLaxy, με δεσμούς με το Πεκίνο, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί και να επηρεάζει την κοινή γνώμη σε Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και πέρα
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Διεθνή / Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Η Τουρκία αρνείται να συνεργαστεί με την ΕΕ για τον έλεγχο των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών, απειλώντας το σχέδιο της Ευρώπης να τερματίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο έως το 2027
LIFO NEWSROOM
Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Διεθνή / Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Πάνω από 60 χώρες αντιδρούν στους νέους δασμούς Τραμπ, που φτάνουν το 41% - Οι αυξήσεις πυροδοτούν φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας και ένταση στις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Σχέδιο για τεράστια κέντρα κράτησης μεταναστών σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Τραμπ: Σχέδιο για τεράστια κέντρα κράτησης μεταναστών σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει το μεγαλύτερο δίκτυο κέντρων κράτησης μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ, με στρατιωτικές βάσεις όπως το Fort Bliss να μετατρέπονται σε εγκαταστάσεις για χιλιάδες κρατουμένους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
LIFO NEWSROOM
«Προσαρμοστικός οπορτουνιστής»: Η διπλωματία της Τουρκίας με τη Ρωσία από τον Εύξεινο Πόντο ως την Αρκτική

Ανάλυση / «Προσαρμοστικός οπορτουνιστής»: Η διπλωματία της Τουρκίας με τη Ρωσία από τον Εύξεινο Πόντο ως την Αρκτική

Πώς Τουρκία και Ρωσία ισορροπούν ανάμεσα σε συνεργασία και ανταγωνισμό, επεκτείνοντας την επιρροή τους από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αρκτική
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
H Γρενάδα ζητά συγγνώμη και αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Διεθνή / H Γρενάδα ζητά αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο βασιλιάς Γεώργιος Δ΄ κέρδισε προσωπικά από την εργασία σκλάβων σε φυτείες της Γρενάδας. Η χώρα ζητά από τον Βασιλιά Κάρολο συγγνώμη και αποζημιώσεις για το παρελθόν της βρετανικής μοναρχίας στη δουλεία
ΦΩΤ.: GETTY
Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Διεθνή / Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Βορειοκορεάτης άνδρας διέφυγε από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, κολυμπώντας 10 ώρες κατά μήκος της ακτής και αποφεύγοντας ένοπλους φρουρούς με εντολή να σκοτώσουν κάθε φυγά
ΦΩΤ.: GETTY
Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε τη πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Διεθνή / Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Η συναυλία των Oasis τον Ιούνιο του 2009 ξεπέρασε σε ένταση ακόμα και εκείνη των Red Hot Chili Peppers τον Ιούνιο του 2004, των Kings of Leon τον Ιούνιο του 2011, αλλά και της Taylor Swift τον Ιούνιο του 2024
LIFO NEWSROOM
Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Διεθνή / Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για την «Ιστορική Σύνοδο Ειρήνης», με στόχο τον τερματισμό δεκαετιών πολέμου και την υπογραφή συμφωνίας που ανοίγει νέους διαδρόμους στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου
LIFO NEWSROOM
 
 