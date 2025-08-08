«Tinder Leave»: Η άδεια για ραντεβού είναι η νέα μόδα στις εργασιακές παροχές στην Ασία

Μια ασυνήθιστη εργασιακή παροχή εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερες εταιρείες στην Ασία, με εργοδότες να προσφέρουν ειδική «άδεια Tinder» ώστε οι εργαζόμενοι να αφιερώνουν χρόνο σε προσωπικές σχέσεις και να ενισχύουν την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής.

Σε αρκετές επιχειρήσεις, η λεγόμενη «Tinder Leave» δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να πάρουν μία ή περισσότερες ημέρες άδεια, πληρωμένη ή άνευ αποδοχών, για να βγουν ραντεβού ή να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, συχνά μέσω εφαρμογών γνωριμιών. Η λογική πίσω από την παροχή είναι ότι μια γεμάτη προσωπική ζωή μπορεί να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει την απόδοση στην εργασία.

Σε πολλές ασιατικές μητροπόλεις, η μείωση των γάμων και των γεννήσεων, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού, απασχολεί έντονα τις αρχές. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης γονιμότητας έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά, ενώ όλο και περισσότεροι ενήλικες παραμένουν άγαμοι, λόγω των πιεστικών ρυθμών εργασίας που αφήνουν ελάχιστο χρόνο για κοινωνική ζωή.

Η ειδική αυτή άδεια προσφέρει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να αφιερώσουν χρόνο στις σχέσεις τους, ενισχύοντας την ικανοποίηση, το κίνητρο και τη δέσμευση στην εργασία.

Αν και η «Tinder Leave» παραμένει σπάνια, κερδίζει έδαφος σε εταιρείες όπως η Gushcloud International στη Σιγκαπούρη και η Whiteline Group στην Ταϊλάνδη. Δεν υπάρχει ακόμη νομικό πλαίσιο που να τη ρυθμίζει, κάτι που δίνει στις επιχειρήσεις ευελιξία για το αν θα είναι πληρωμένη ή άνευ αποδοχών και πόσες ημέρες θα διαρκεί. Οι ειδικοί προτείνουν να εφαρμόζεται με σαφή και ίσα κριτήρια για όλους, ώστε να αποφεύγονται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.

Καθώς η εργασιακή κουλτούρα αλλάζει και ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση ταλέντων εντείνεται, παροχές όπως η «Tinder Leave» ενδέχεται να γίνουν στο μέλλον εργαλείο διαφοροποίησης για εργοδότες που θέλουν να προβάλουν πιο φιλικό πρόσωπο απέναντι στους εργαζόμενους.

Με πληροφορίες από Allwork

