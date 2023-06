Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Λουκασένκο για τη διαμεσολάβηση στην κρίση με την Wagner

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο συνομίλησαν τηλεφωνικά για δεύτερη φορά τις τελευταίες ώρες για την κρίση με την ομάδα Wagner.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να δήλωσε ευγνώμων που ο Αλεξάντερ Λουκασένκο μπόρεσε να διαπραγματευτεί επιτυχώς με την Wagner και τον ηγέτη της, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο είχε δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα το βράδυ για να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τον αρχηγό της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετέδωσε το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Νωρίτερα, το γραφείο του Λουκασένκο είχε ανακοινώσει ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος μίλησε με τον Πριγκόζιν έχοντας την έγκριση του Πούτιν, και ότι ο αρχηγός της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner συμφώνησε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να σταματήσει τις μετακινήσεις των μαχητών του, ορισμένοι από τους οποίους προωθούνταν προς τη Μόσχα.

Η ανοικτή ρήξη που κράτησε λιγότερο από ένα 24ωρο ξέσπασε από χθες το βράδυ ανάμεσα στην ιδιωτική στρατιωτική ομάδα Wagner και τη ρωσική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Άπαντες αναρωτιούνται που μπορεί να οδηγήσει αυτή η «επαναστατική γυμναστική», η οποία μεταξύ άλλων μέτρησε και τα αντανακλαστικά της ρωσικής πολιτικής και πολεμικής μηχανής.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε η αποχώρηση των μαχητών της Wagner εν μέσω επευφημιών.

Wagner! Wagner!", the residents of Rostov are chanting. pic.twitter.com/z7icEFLox0