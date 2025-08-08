ΔΙΕΘΝΗ
Ισπανία: Αγωνία για τον πρώην κυβερνητικό αξιωματούχο – Νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας εν μέσω σκανδάλου

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Mònica Torres
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η είδηση ότι ο πρώην κυβερνητικός επίτροπος για τη DANA, Χοσέ Μαρία Άνχελ, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Λίρια, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το PSOE, τον Άνχελ εντόπισε γείτονας στο σπίτι του, σε μια ήσυχη περιοχή με μονοκατοικίες κοντά σε αθλητικό κέντρο και εμπορικό κέντρο. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο. Το ιατρικό προσωπικό κατάφερε να σταθεροποιήσει τις ζωτικές του λειτουργίες και τον μετέφερε επειγόντως στο νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, συνοδευόμενος από την οικογένειά του και στενούς φίλους.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του, στις 31 Ιουλίου, από τη θέση του κυβερνητικού επιτρόπου και την ηγεσία του PSPV, έπειτα από δημοσιοποίηση έκθεσης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Βαλένθια. Η έκθεση ανέφερε ότι είχε χρησιμοποιήσει «πιθανώς πλαστό» πανεπιστημιακό πτυχίο για την προαγωγή του ως δημόσιος υπάλληλος, καταγγελία που ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως «ουδέποτε έχει πλαστογραφήσει έγγραφα ή επωφεληθεί από αυτά».

Η υπουργός Επιστήμης και γενική γραμματέας του PSPV, Ντιάνα Μοράντ, έκανε λόγο για «εβδομάδες ακραίου και ανελέητου προσωπικού κυνηγητού» σε βάρος του, εκφράζοντας «σοκ και βαθιά θλίψη» για το περιστατικό. «Όλο μου το στήριγμα και την αγάπη σε εκείνον και την οικογένειά του. Ελπίζω να αναρρώσει το συντομότερο», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Συγκινητικό μήνυμα έστειλε και η γραμματέας Οργάνωσης του PSOE, Ρεμπέκα Τορό, σημειώνοντας ότι γνωρίζει τον Άνχελ εδώ και δεκαετίες: «Ήσουν πάντα αφοσιωμένος στο δημόσιο συμφέρον. Η καρδιά μας είναι σφιγμένη, αλλά ξέρουμε ότι είσαι δυνατός».

Ο Χοσέ Μαρία Άνχελ, πρώην δήμαρχος της Λ’Ελιάνα, υποστηρίζει πως η υπόθεση που τον οδήγησε στην παραίτηση αποτελεί προϊόν «εμπάθειας» με στόχο να πληγεί η επαγγελματική του διαδρομή. Το περιστατικό επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση στην Ισπανία την ψυχολογική πίεση και τον κοινωνικό διασυρμό που μπορεί να προκαλέσει η έντονη δημοσιότητα σε πολιτικές και δικαστικές υποθέσεις.

