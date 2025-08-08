Ο άνθρωπος που έζησε δίπλα στον Έπσταϊν για 18 χρόνια δεν πιστεύει ότι αυτοκτόνησε: «Περίμενε να βγει με εγγύηση»

Ο Τζέφρι Έπσταϊν «αγαπούσε υπερβολικά τη ζωή» για να αυτοκτονήσει και ήταν βέβαιος ότι θα εξασφάλιζε αποφυλάκιση με εγγύηση, υποστηρίζει ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του, Βάλντσον Βιέιρα Κοτρίμ, μιλώντας στην Telegraph.

Σε αποκλειστική συνέντευξη, ο πρώην οικονόμος και στενός συνεργάτης του διαβόητου χρηματιστή περιγράφει ότι μίλησε μαζί του λίγο πριν τον θάνατό του και ότι τον βρήκε σε καλή διάθεση. Ο Κοτρίμ δήλωσε πως δεν μπορεί να αποδεχθεί την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας και πως φοβάται και ο ίδιος για τη ζωή του.

Υποστήριξε επίσης ότι θεωρεί ύποπτο τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζιούφρε, πρώην θύματος του Έπσταϊν που είχε καταγγείλει τον πρίγκιπα Άντριου για βιασμό και πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, από αυτοκτονία.

Ο Κοτρίμ ισχυρίζεται ακόμη ότι ο Έπσταϊν του είπε πως, το 2016, του προτάθηκε θέση στην πρώτη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, πρόταση την οποία απέρριψε. Δεν υπάρχει στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό, ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι διέκοψε κάθε επαφή με τον Έπσταϊν το 2004, μετά από επαγγελματική διαμάχη.

O Βάλντσον Βιέιρα Κοτρίμ, ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του Τζέφρι Έπσταϊν , με τον Μπιλ Κλίντον Φωτ: Telegraph

Οι σημαντικότερες αποκαλύψεις του Κοτρίμ

Ο πρίγκιπας Άντριου είχε επισκεφθεί τον Έπσταϊν στο Σεν Τροπέ, συνοδευόμενος από Βρετανό φωτογράφο, ο οποίος είχε αποκτήσει φήμη για γυμνές φωτογραφήσεις ανήλικων κοριτσιών που προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις και αργότερα κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση 13χρονης.

Ο Άντριου υπήρξε συχνός επισκέπτης στο παρισινό διαμέρισμα του Έπσταϊν, συνοδευόμενος από προσωπική φρουρά της βρετανικής αστυνομίας, με τα έξοδα να καλύπτονται από το Δημόσιο.

συνοδευόμενος από προσωπική φρουρά της βρετανικής αστυνομίας, με τα έξοδα να καλύπτονται από το Δημόσιο. Η Γκισλέιν Μάξγουελ είχε τον πλήρη έλεγχο του προσωπικού και της λειτουργίας της οικίας.

Ο Έπσταϊν είχε χρηματοδοτήσει ταινία του Γούντι Άλεν.

Ο Κοτρίμ διατηρεί ακόμη φωτογραφικό υλικό από κοινωνικές στιγμές του Έπσταϊν με γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και φωτογραφία του ίδιου με τον Μπιλ Κλίντον μέσα στο ιδιωτικό τζετ «Lolita Express» , το αεροσκάφος που, σύμφωνα με καταγγελίες, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών.

, το αεροσκάφος που, σύμφωνα με καταγγελίες, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών. Ο Κοτρίμ παρουσίασε επίσης φωτογραφία του με τον Έπσταϊν σε ιδιωτικό τζετ, τραβηγμένη τον Ιανουάριο του 2019, ενδεχομένως μία από τις τελευταίες πριν τη σύλληψη του χρηματιστή. Στην εικόνα, ο Έπσταϊν εμφανίζεται χαλαρός, χαμογελαστός, φορώντας φούτερ με το έμβλημα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

O Βάλντσον Βιέιρα Κοτρίμ, επί 18 χρόνια μπάτλερ του Τζέφρι Έπσταϊν / Φωτ: Telegraph

Οι τελευταίες ημέρες του Έπσταϊν

Ο πρώην μπάτλερ θυμάται την τελευταία διαδρομή του Έπσταϊν προς το αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ, από όπου πέταξε για Νέα Υόρκη. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ, στις 6 Ιουλίου 2019, συνελήφθη για διακίνηση ανηλίκων και προφυλακίστηκε. Στις 10 Αυγούστου βρέθηκε νεκρός στο κελί του.

Η σύντροφός του, Μαρία Γκόμες ντε Μέλο, θυμάται ότι λίγο πριν φύγει από το Παρίσι της είπε πως θα επέστρεφε την επόμενη εβδομάδα. «Του είπα να μην πάει», αναφέρει. Και οι δύο αμφισβητούν την αυτοκτονία, επικαλούμενοι και τα ευρήματα δεύτερης ιατροδικαστικής εξέτασης που ζήτησε ο αδελφός του Έπσταϊν.

Παρά τις καταγγελίες δεκάδων γυναικών, ο Κοτρίμ υποστηρίζει ότι δεν είδε ποτέ τον εργοδότη του να έχει σεξουαλική επαφή με ανήλικες. «Μέχρι εκεί έφτανε», λέει, αναφερόμενος σε μασάζ ή περιποίηση νυχιών.

Διαχειριζόταν το πολυτελές διαμέρισμα του Παρισιού, με οκτώ υπνοδωμάτια και θέα στην Αψίδα του Θριάμβου, αλλά και άλλα σπίτια σε Νέα Υόρκη, Φλόριντα και στο ιδιωτικό νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς.

Το διαμέρισμα του Τζέφρι Έπσταϊν στο Παρίσι / Φωτ: Telegraph

Στον κύκλο των ισχυρών

Ο Κοτρίμ λέει ότι γνώρισε ή υποδέχθηκε τον πρίγκιπα Άντριου, τον Μπιλ Κλίντον, τον λόρδο Μάντελσον, τον Γούντι Άλεν, τον Εχούντ Μπαράκ και άλλες προσωπικότητες. Περιγράφει συναντήσεις στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, ταξίδια, ακόμη και κοινές φωτογραφίες με τον Κλίντον στο «Lolita Express».

Αναφέρει επίσης ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε επισκεφθεί τον Έπσταϊν δύο φορές, ενώ ο χρηματιστής είχε βοηθήσει οικονομικά τον Γούντι Άλεν για την παραγωγή μιας ταινίας.

Ο Κοτρίμ, που ως τώρα απέφευγε τα μέσα ενημέρωσης, λέει ότι μιλά «για να πει τη δική του αλήθεια» για τον «Monsieur» ή «Patron», όπως συνήθιζε να αποκαλεί τον Έπσταϊν. Και ο ίδιος και η κ. ντε Μέλο υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν είδαν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, εκφράζοντας όμως ανησυχία για την ασφάλειά τους μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, της Τζιούφρε και του Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, επικεφαλής πρακτορείου μοντέλων που κατηγορήθηκε ότι στρατολογούσε κορίτσια για τον χρηματιστή και βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2022.

Η Μάξγουελ, πρώην σύντροφος και στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, είχε, σύμφωνα με τον Κοτρίμ, την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία των σπιτιών του. Εκείνη μάλιστα τον είχε προσλάβει το 2001, ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες της εργασίας του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν την είδε ποτέ να επιστρέφει με «νέα» κορίτσια, αν και δεχόταν επισκέψεις από διάφορα πρόσωπα.

Ο πρίγκιπας Άντριου στο Παρίσι

Η Μάξγουελ σύστησε τον Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου και, σύμφωνα με τον Κοτρίμ, ο ίδιος θυμάται να τον σερβίρει για πρώτη φορά στο Σεν Τροπέ, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μαζί με τον διαβόητο Βρετανό φωτογράφο Ντέιβιντ Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον, γνωστός για τις «ρομαντικές» φωτογραφήσεις εφήβων κοριτσιών και αργότερα κατηγορηθείς για σεξουαλική κακοποίηση 13χρονης, αυτοκτόνησε το 2016 αφού έγιναν δημόσιες καταγγελίες εις βάρος του.

Ο Πρίγκιπας Άντριου, η Βιρτζίνια Τζουφρέ και η Γκισλεϊν Μάξγουελ / Φωτ: Telegraph

Ο Κοτρίμ θυμάται ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε μείνει δύο φορές στο διαμέρισμα του Έπσταϊν στο Παρίσι. Την πρώτη φορά για δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις και τη δεύτερη για δύο νύχτες. Πάντα συνοδευόταν μόνο από τους σωματοφύλακές του και, όπως λέει ο πρώην μπάτλερ, «ο Monsieur μού είχε δώσει εντολή να τον φροντίζω».

«Τον παρέλαβα από το αεροδρόμιο με τη Mercedes του Έπσταϊν, ένα V12 600, εξαιρετικά πολυτελές. Ήταν ευγενικός, τυπικός, και μάλιστα μου έδειξε πώς να φτιάχνω “σωστό” τσάι, λέγοντάς μου ότι το έκανα πολύ ελαφρύ», θυμάται.

Ο Βρετανός φωτογράφος Ντέιβιντ Χάμιλτον / Φωτ: Telegraph

Μία φορά, ο Κοτρίμ τον μετέφερε σε δεξίωση στον Πύργο του Άιφελ και επέστρεψε να τον παραλάβει λίγες ώρες αργότερα. Άλλοτε, τον σέρβιρε στο διαμέρισμα παρουσία μίας γυναίκας ηλικίας 25–30 ετών, με την οποία ο πρίγκιπας συνομίλησε για περίπου μία ώρα χωρίς να υπάρξει σωματική επαφή.

Ο Άντριου, σύμφωνα με τον μπάτλερ, ήταν καλός στο φαγητό: «Κατ’ εντολή του Monsieur, του ετοίμασα στη Νέα Υόρκη μανιτάρια και φιλέτο γαλλικού στυλ, σφραγισμένο απ’ έξω και σχεδόν ωμό μέσα, με σος πιπεριού. Μου είπε πως δεν είχε ξαναφάει καλύτερο».

Η σχέση του Έπσταϊν με τον Μπιλ Κλίντον

Περνώντας σε άλλες γνωριμίες, ο Κοτρίμ μνημονεύει τον Μπιλ Κλίντον, τον οποίο συνάντησε μία φορά το φθινόπωρο του 2002, όταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σταμάτησε στο Παρίσι στο τέλος εννεαήμερου ταξιδιού με τον Έπσταϊν. Σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων, ο Κλίντον είχε επιβιβαστεί στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν τουλάχιστον 26 φορές την περίοδο 2001–2003.

«Όταν ο Monsieur γύρισε από περιοδεία στην Αφρική, μου είπε στο αεροδρόμιο: “Θες να γνωρίσεις τον Πρόεδρο;”. Νόμιζα ότι εννοούσε τον Τζορτζ Μπους, αλλά ήταν ο Κλίντον. Έτρεμα, δεν συναντάς τέτοιον άνθρωπο κάθε μέρα», λέει.

Στην ίδια πτήση επέβαιναν ο Κέβιν Σπέισι, η Γκισλέιν Μάξγουελ, ο ίδιος ο Έπσταϊν και μία 21χρονη μασέζ, η Σόντι Ντέιβις, η οποία αργότερα κατέθεσε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον χρηματιστή.

Κατά την ίδια περίοδο, ο Μπιλ Κλίντον συμμετείχε σε ξενάγηση που ο πρίγκιπας Άντριου οργάνωσε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε πρώτη η Telegraph, η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Κέβιν Σπέισι φαίνονται να κάθονται στους θρόνους της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και του πρίγκιπα Φίλιππου. Μία άλλη φωτογραφία τούς δείχνει μαζί με τον Κλίντον και τον Άντριου στο ίδιο παλάτι.

Ο πίνακας με τον Μπιλ Κλίντον να φορά το μπλε φόρεμα της Μόνικα Λεβίνσκι

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση για τα «φρικτά εγκλήματα» του Έπσταϊν, ωστόσο δέχθηκε νέο κύμα κριτικής το περασμένο καλοκαίρι, όταν αποκαλύφθηκε ότι το 2003 φέρεται να του είχε στείλει ευχετήριο μήνυμα γενεθλίων, επαινώντας την «παιδική του περιέργεια».

Ο Κοτρίμ θυμάται επίσης έναν πίνακα που ο Έπσταϊν είχε αγοράσει, στον οποίο ο Κλίντον εικονιζόταν με κόκκινες γόβες και μπλε φόρεμα, όμοιο με αυτό που φορούσε η Μόνικα Λεβίνσκι στην υπόθεση του Οβάλ Γραφείου. Ο πίνακας κρεμόταν στο πολυτελές σπίτι του Έπσταϊν στο Μανχάταν.

Ο πρώην μπάτλερ δείχνει και μία φωτογραφία του ίδιου με τον Κλίντον μέσα στο Boeing 727 του Έπσταϊν. «Ο Monsieur μού είχε πει: “Δεν θα πουλήσεις αυτή τη φωτογραφία, έτσι;”», θυμάται. «Ποτέ δεν το έκανα».

Γκέιτς, Άλεν και το τέλος

Ο Κοτρίμ λέει ότι γνώρισε τον Μπιλ Γκέιτς δύο φορές, σε Παρίσι και Νέα Υόρκη, και ότι είχε αναλάβει τη μεταφορά του Γούντι Άλεν, τον οποίο , σύμφωνα με τον ίδιο και την κ. ντε Μέλο, ο Έπσταϊν είχε βοηθήσει οικονομικά για την παραγωγή μιας ταινίας.

Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, ο Κοτρίμ παραδέχεται ότι δυσκολεύτηκε να βρει εργασία, θεωρώντας ότι η φήμη του επισκιάστηκε από τη μακρόχρονη σύνδεσή του με τον χρηματιστή.

Με εμφανή συγκίνηση, θυμάται την τελευταία τους διαδρομή προς το αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ στο Παρίσι, περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατό του. «Συχνά λέω στον εαυτό μου ότι έπρεπε να είχα προκαλέσει ένα ατύχημα – όχι θανατηφόρο – για να μην ταξιδέψει. Θα μπορούσαμε να είχαμε τραυματιστεί, να είχα σπάσει ένα χέρι, αλλά την επόμενη μέρα όλα θα ήταν διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο, αλλά αυτό θα ήθελα».

Η παραδοχή αυτή, όσο παράξενη κι αν ακούγεται, υποδηλώνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι αν ο Έπσταϊν δεν είχε πεθάνει στη φυλακή, ίσως να είχε αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για όσα συνέβαιναν στα σπίτια του.

«Γράψτε κι αυτό», λέει ο Κοτρίμ στην Telegraph: «Την ημέρα που θα πεθάνω, θέλω να συνεχίσω να τον υπηρετώ εκεί πάνω – το τσάι του, τον καφέ του, τα σάντουιτς και τα τυροψωμάκια του».

