Ο νέος κυβερνοστρατός του Πεκίνου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο παγκόσμιας προπαγάνδας

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η κινεζική εταιρεία GoLaxy, με δεσμούς με το Πεκίνο, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί και να επηρεάζει την κοινή γνώμη σε Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και πέρα

Κίνα & τεχνητή νοημοσύνη: Η μυστική επιχείρηση «GoLaxy» για παγκόσμιο έλεγχο της κοινής γνώμης
φωτ.: Getty
Σύμφωνα με πρώην και νυν Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και έγγραφα που αποκάλυψαν ερευνητές, η κινεζική κυβέρνηση συνεργάζεται με εταιρείες εξειδικευμένες στην τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί και να επηρεάζει την κοινή γνώμη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον πόλεμο πληροφορίας.

Μία από αυτές τις εταιρείες, η GoLaxy, εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει εκστρατείες επιρροής στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, ενώ έχει συλλέξει δεδομένα για μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και άλλες σημαντικές προσωπικότητες. Παρόλο που δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει δραστηριοποιηθεί απευθείας στις ΗΠΑ, οι αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της για πιθανές απόπειρες επηρεασμού εκλογών ή πολιτικών συζητήσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει στις υπηρεσίες πληροφοριών τη δυνατότητα να οργανώνουν καμπάνιες πολύ πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερη κλίμακα από ποτέ. Η Κίνα, που στο παρελθόν δεν είχε την αποτελεσματικότητα της Ρωσίας σε επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, φαίνεται πως με την Α.Ι. αποκτά πλέον την ισχύ να ξεπεράσει αυτές τις αδυναμίες. Το νέο της όπλο μπορεί να παρακολουθεί συζητήσεις, να αναλύει τάσεις και να δημιουργεί μαζικά προπαγανδιστικό περιεχόμενο που να φαίνεται αυθεντικό και δύσκολο να εντοπιστεί.

Κίνα: Το «Έξυπνο Σύστημα Προπαγάνδας» GoPro

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα, η GoLaxy διαθέτει το GoPro, ένα σύστημα ικανό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο πολιτικές εξελίξεις, να στοχεύει συγκεκριμένα άτομα και να δημιουργεί περιεχόμενο υψηλής ποιότητας για να αντεπιτίθεται γρήγορα σε αντίθετες απόψεις.

Η εταιρεία συλλέγει τεράστιες ποσότητες δεδομένων από κινεζικές και δυτικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης:

  1. 1,8 εκατ. άρθρα ημερησίως από το WeChat
  2. 4 εκατ. αναρτήσεις από το X (Twitter)
  3. 10.000 δημοσιεύσεις από το Facebook
  4. Δεκάδες εκατομμύρια δεδομένα από το Weibo

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να ενισχυθούν μηνύματα υπέρ της κινεζικής κυβέρνησης και να αντικρουστούν θέσεις που την επικρίνουν — όπως η διαχείριση της πανδημίας Covid-19, η ενίσχυση του ελέγχου στο Χονγκ Κονγκ και η υποστήριξη προς το κυβερνών κόμμα της Ταϊβάν.

Η GoLaxy φαίνεται να έχει συνεργαστεί με την Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας και άλλους κρατικούς φορείς. Παρά τις διαψεύσεις της, έγγραφα δείχνουν ότι η εταιρεία ιδρύθηκε από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, ενώ επενδυτής της είναι η κρατική εταιρεία υπερυπολογιστών Sugon, η οποία βρίσκεται σε λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ.

Ακόμη και αν η GoLaxy δηλώνει «ανεξάρτητη εμπορική επιχείρηση», πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι δραστηριότητές της ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Πεκίνου.

Κινεζικές επιχειρήσεις σε Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν

  • Χονγκ Κονγκ 2020: Καταγραφή 180.000 λογαριασμών στο Twitter και διάδοση αφηγήσεων που υποβάθμιζαν την αντίδραση στην επιβολή του Νόμου Εθνικής Ασφάλειας.
  • Ταϊβάν 2024: Στοχευμένες καμπάνιες για να υπονομευθεί το κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, που θεωρείται φιλο-ανεξαρτησιακό.

Η τεχνολογία της GoLaxy δίνει στην Κίνα τη δυνατότητα να επηρεάζει συζητήσεις και να κατευθύνει την κοινή γνώμη σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η Α.Ι.-οδηγούμενη προπαγάνδα δεν είναι πια μελλοντικό σενάριο — είναι ήδη πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από New York Times

LIFO NEWSROOM
 
 