Νετανιάχου μετά την απόπειρα επίθεσης με drone στο σπίτι του: «Τίποτα δεν μας σταματά, θα κερδίσουμε»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε την πρώτη του δήλωση μετά την απόπειρα επίθεσης με drone στο σπίτι του στην Καισάρεια.

Σε δύο βίντεο που αναρτήθηκαν στα εβραϊκά και στα αγγλικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι “τίποτα δεν θα τον αποτρέψει” και ότι το Ισραήλ «θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Στο βίντεο ο Νετανιάχου εμφανίζεται να περπατά σε ένα ηλιόλουστο πάρκο, φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα μαύρο πουκάμισο πόλο να λέει στα εβραϊκά: «Ξέρετε, πριν από δύο ημέρες εξουδετερώσαμε τη μαζική δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ, όπως έχω πει, βρισκόμαστε σε έναν υπαρξιακό πόλεμο και συνεχίζουμε μέχρι τέλους». «Και θέλω να πω και κάτι άλλο, είμαι περήφανος για τους στρατιώτες μας, είμαι περήφανος για τους διοικητές μας και είμαι περήφανος για εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ», προσθέτει.

Στην αγγλική έκδοση, ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Σινουάρ «τον εγκέφαλο τρομοκράτη του οποίου οι μπράβοι αποκεφάλισαν τους άνδρες μας, βίασαν τις γυναίκες μας και έκαψαν μωρά ζωντανά». «Τον εξουδετερώσαμε», λέει ο πρωθυπουργός, «και συνεχίζουμε τη μάχη μας με τους άλλους τρομοκράτες εντολοδόχους του Ιράν».

