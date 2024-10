Drone εκτοξεύθηκε εναντίον της κατοικίας του Νετανιάχου στο βόρειο Ισραήλ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύθηκε σήμερα εναντίον της κατοικίας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη βόρεια ισραηλινή πόλη της Καισάρειας, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Όπως διευκρίνισε ο πρωθυπουργός δεν βρισκόταν στην περιοχή και ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένα drone εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο και ότι έπληξε ένα κτίριο. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιο ήταν το κτίριο.

Δύο ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πέρασαν στο ισραηλινό έδαφος αναχαιτίστηκαν, δήλωσε ο στρατός.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων και η αστυνομία δήλωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Καισάρεια, παραθαλάσσια πόλη όπου ο Νετανιάχου έχει εξοχική κατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το drone εκτοξεύθηκε από τον λίβανο, όμως έως τωρα η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

