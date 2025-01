Νέα Ορλεάνη: 15 οι νεκροί - Αμερικανός, πρώην στρατιωτικός που «εμπνεόταν από το ISIS» ο δράστης

Τους 15 έχουν φθάσει οι νεκροί από την επίθεση με όχημα στο συγκεντρωμένο πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά, στη Νέα Ορλεάνη.

Στο γεγονός αναφέρθηκε ο Τζο Μπάιντεν, που δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) ότι «μόλις μερικές ώρες πριν από την επίθεση» που διέπραξε στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ο δράστης μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης «βίντεο που υποδεικνύουν πως εμπνεόταν από το Ισλαμικό Κράτος». Τα βίντεο πιστοποιούν πως «ήθελε να σκοτώσει» κόσμο, πρόσθεσε ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος σε σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Καμπ Ντέιβιντ και θύμισε πως βρέθηκε λάβαρο του ΙΚ μέσα στο λευκό ημιφορτηγό που χρησιμοποίησε, επικαλούμενος το FBI.

Προσοχή, σκληρές εικόνες από τη σκηνή της επίθεσης:

Αμερικανός πρώην στρατιωτικός, ο οποίος φέρεται να «εμπνεόταν» από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, έριξε νοικιασμένο φορτηγάκι πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την έλευση του νέου έτους χθες Τετάρτη τα ξημερώματα σε ιδιαίτερα τουριστική γαλλική γειτονιά της Νέας Ορλεάνης, στις νότιες ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι περίπου τριάντα.

Ο ύποπτος για την επίθεση, 42 ετών, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ονομαζόταν Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, ήταν «αμερικανός υπήκοος από το Τέξας» κι είχε υπηρετήσει στον στρατό ξηράς. Υπηρέτησε από το 2007 ως το 2015 κι είχε αναπτυχθεί στο Αφγανιστάν την περίοδο 2009-2010, ενώ αποστρατεύτηκε με βαθμό αρχιλοχία, σύμφωνα το υπουργείο Άμυνας.

Ο αδελφός του Αμπντούρ Τζαμπάρ τον περιέγραψε με τον χαρακτηρισμό «αγάπη», διευκρινίζοντας στην εφημερίδα New York Times ότι ήταν μουσουλμάνος από νεαρή ηλικία αλλά τα τελευταία χρόνια πέρασε «μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης». Φίλος του από μικρή ηλικία είπε στην ίδια εφημερίδα πως ξαναβρέθηκαν το 2017 και διαπίστωσε πως είχε γίνει «αληθινά παθιασμένος» όσον αφορά την πίστη του.

Το FBI ανέφερε πως βρέθηκε λάβαρο «του ΙΚ μέσα στο αυτοκίνητο» που είχε νοικιάσει και ότι εντοπίστηκαν επίσης δυο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, εντός του ημιφορτηγού και στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, που εξουδετερώθηκαν.

Αφού όρμησε με το όχημα, σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες διερχόμενους, ο άνδρας σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν — βρίσκονται σε «σταθερή» κατάσταση.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 03:15 (τοπική ώρα· 11:15 ώρα Ελλάδας), όταν, οδηγώντας το λευκό ημιφορτηγό, το οδήγησε πάνω σε πλήθος στην περίφημη Vieux Carré, ή αλλιώς French Quarter, της Νέας Ορλεάνης, προσπαθώντας να «σκοτώσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», είπε χθες το πρωί η σερίφης Αν Κιλπάτρικ. «Ήταν απόλυτα αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό», επέμεινε.

Ερευνητές εργάζονται για να «εξακριβώσουν πιθανές συνδέσεις και δεσμούς του προσώπου αυτού με τρομοκρατικές οργανώσεις» και αν υπήρχαν συνεργοί στην επίθεση στη Λουιζιάνα, ανέφεραν οι αρχές, χωρίς να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως οι ερευνητές μελετούν βίντεο που μοιάζει να εικονίζει τρεις άνδρες και γυναίκα καθώς τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς προτού διαπραχθεί η επίθεση.

Ειδική πράκτορας του FBI, η Αλήθεια Ντάνκαν, δήλωσε στον Τύπο ότι «δεν πιστεύουμε ότι ο Τζαμπάρ έδρασε μόνος», πως ενδέχεται να είχε «συνεργούς».

Η επίθεση έγινε σε συνοικία η οποία στην πραγματικότητα δεν κοιμάται ποτέ κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πολύ περισσότερο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μεταξύ των οδών Κανάλ και Μπέρμπον στη Νέα Ορλεάνη. Πολύ γνωστή για τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα τζαζ κλαμπ που λειτουργούν εκεί, η συνοικία με γαλλική αποικιακή αύρα φιλοξενεί επίσης καμπαρέ και σε αυτή συχνάζουν αρκετά μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤ+.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ζάιον Πάρσονς, είπε στο CNN πως η κατάσταση του θύμισε «εμπόλεμη ζώνη». Άλλος, ο Τζιμ Μάουρερ, είπε στο CBS News πως το όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος έχοντας αναπτύξει «μεγάλη ταχύτητα» προτού ο οδηγός βγει έξω κι ανοίξει πυρ, προκαλώντας την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

«Βλέπαμε πολλούς χτυπημένους ανθρώπους, θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε» αλλά πολλοί ήταν ήδη «δυστυχώς νεκροί», πρόσθεσε. Η Νέα Ορλεάνη, η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Λουιζιάνα, συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς των ΗΠΑ, ειδικά για τους Ευρωπαίους. Η πόλη επρόκειτο να φιλοξενήσει χθες μεγάλο αγώνα του πανεπιστημιακού αμερικάνικου ποδοσφαίρου, του Sugar Bowl. Το ματς αναβλήθηκε για 24 ώρες.

Κάνοντας λόγο περί «ειδεχθούς» επίθεσης, ο Αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους πολίτες χθες το βράδυ (τοπική ώρα). Υπογράμμισε πως ο δράστης, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών αφού ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητό του, που ανταπέδωσαν και τον σκότωσαν, είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποδεικνύουν πως «είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος» και «ήθελε να σκοτώσει» όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

«Το πνεύμα της Νέας Ορλεάνης μας δεν θα νικηθεί ποτέ», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης «εργάζονται ακούραστα» για να εξιχνιάσουν την «ειδεχθή» ενέργεια.

To all the people of New Orleans grieving today, our nation grieves with you.



I've directed my team to provide every resource necessary to support the ongoing investigation and ensure there is no remaining threat to the American people. pic.twitter.com/4TlJnJHZte