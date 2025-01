Νέα Ορλεάνη: Η στιγμή που η αστυνομία ανοίγει πυρ κατά του δράση

Σκηνές πανικού καταγράφουν βίντεο από την πολυσύχναστη Bourbon Street στη Νέα Ορλεάνη, όπου λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά από τυφλή - ως φαίνεται - επίθεση κατά του πλήθους.

Ήταν περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, όταν το πλήθος που γιόρταζε σε ένα από τα πιο κεντρικά και δημοφιλή σημεία της Νέας Ορλεάνης, στο Γαλλικό Τετράγωνο και στη Μπέρμπον Στριτ, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο μέχρι στιγμής, δράστη. Πληροφορίες αναφέρουν πως ένα όχημα - φορτηγάκι ή βανάκι - έπεσε στον κόσμο που βρισκόταν συγκεντρωμένος, χτυπώντας αδιακρίτως. Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, ο οδηγός, που φαίνεται πως έδρασε μόνος του, βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τους ανθρώπους που έτρεχαν πανικόβλητοι.

Λίγα λεπτά μετά, αστυνομικοί της Νέας Ορλεάνης πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν τον δράστη. Στο βίντεο που ακολουθεί, καταγράφηκε η στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν κατά του δράστη, ενώ το πλήθος προσπαθεί να απομακρυνθεί τάχιστα προς ασφαλές σημείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ακολουθούν εικόνες με βίαιο περιεχόμενο:

Μάρτυρες είπαν στη δημοσιογράφο του CBS News, Kati Weis, ότι ένα φορτηγό έπεσε σε πλήθος στην οδό Μπέρμπον με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί με όπλο, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά. Η δημοσιογράφος μετέδωσε ότι είδε πολλούς ανθρώπους με τραύματα στο έδαφος.

«Το μόνο που είδα ήταν ένα βαν να πέφτει πάνω σε όσους ήταν συγκεντρωμένοι στο αριστερό πεζοδρόμιο στη Bourbon. Ένα από τα πτώματα έπεσε πάνω μου» είπε 22χρονος αυτόπτης μάρτυρας στο CNN. Άλλος 22χρονος, είπε πως «άρχισαν όλοι να ουρλιάζουν και να φωνάζουν, ενώ έτρεχαν για να κρυφτούν. Όταν βγήκαμε από το κλαμπ, αστυνομικοί μας έλεγαν να φύγουμε γρήγορα. Είδα αρκετούς νεκρούς και αρκετούς να χρειάζονται τραυματίες».

