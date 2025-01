Νέα Ορλεάνη: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης - Ερευνάται η σύνδεση με τον ISIS

Ο 42χρονος Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ είναι o δράστης της αιματηρής επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, στην Bourbon Street, κατά την οποία 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 35 μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τραυματισμένοι.

Πρόκειται για Αμερικανό πολίτη από το Τέξας, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, την οποία το FBI ερευνά ως «τρομοκρατική ενέργεια», ο Τζαμπάρ βγήκε από το όχημα που έριξε στο πλήθος και άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών, τραυματίζοντας δύο από αυτούς. Στο όπλο ήταν προσαρμοσμένη μια συσκευή που λειτούργησε ως σιγαστήρας. Πηγές που σχετίζονται με την έρευνα είπαν στο CBS ότι ο δράστης φορούσε αλεξίσφαιρο.

12 dead, dozens injured as driver plows into New Year celebrants on Bourbon Street, in New Orleans.



Driver also opened fire, but was ultimately shot by police.



No demographic information about the driver has been released.



Stay vigilant.https://t.co/rjHTOsseRM