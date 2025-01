Νέα Ορλεάνη: Νεκρός ο δράστης - Το FBI βρήκε εκρηκτικούς μηχανισμούς

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Νέα Ορλεάνη σήμερα είναι νεκρός, μετέδωσαν δύο αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα επικαλούμενα αστυνομικές πηγές.

O άνδρας έπεσε με το φορτηγάκι που οδηγούσε πάνω σε ένα πλήθος ανθρώπων που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 35, σε μια επίθεση που το FBI λέει πως ερευνά ως μια τρομοκρατική ενέργεια.

«Αυτός ο άνδρας προσπαθούσε να χτυπήσει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας Αν Κερκπάτρικ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου σήμερα. «Ήθελε κολασμένα να προκαλέσει το μακελειό και την καταστροφή που προκάλεσε».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03.15 το πρωί τοπική ώρα στη διασταύρωση των οδών Κανάλ και Μπέρμπον κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, ανέφερε η δημοτική αρχή σε μια ανακοίνωση. Η Bourbon Street αποτελεί έναν ιστορικό τουριστικό προορισμό στη Γαλλική Συνοικία της πόλης, που προσελκύει μεγάλα πλήθη για τη μουσική και τα μπαρ της.

At least 10 dead and 30 injured after SUV rammed into crowds celebrating the New Year on Bourbon Street in New Orleans' French Quarter. The driver got out, 'wearing full body armor' and 'armed with an assault rifle' and started firing a weapon, citing witnesses. pic.twitter.com/RLb7FtkyRi