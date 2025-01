Νέα Ορλεάνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τουλάχιστον 10 νεκροί

Ένα όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος στη Νέα Ορλεάνη, τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 30.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Bourbon Street της Νέας Ορλεάνης, που ήταν γεμάτη κόσμο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Μάρτυρες είπαν στη δημοσιογράφο του CBS News, Kati Weis, ότι ένα φορτηγό έπεσε σε πλήθος στην οδό Bourbon με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί με όπλο, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

BREAKING: At least 10 people killed after driver in pickup truck plows into crowd in New Orleans, followed by gunfire - WGNO pic.twitter.com/8OOqnhFLS6 — BNO News (@BNONews) January 1, 2025

Η δημοσιογράφος μετέδωσε ότι είδε πολλούς ανθρώπους με τραύματα στο έδαφος. Βίντεο που έχουν ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να έχουν καταγραφεί σήμερα στον τόπο του συμβάντος, δείχνουν πολλαπλά θύματα στο έδαφος, στη Νέα Ορλεάνη. Σε κάποιο από αυτά τα βίντεο, ακούγονται πυροβολισμοί στο βάθος και φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν μακριά από την περιοχή.

BREAKING: As many as 10 dead, others injured after pickup truck driver crashed his vehicle into crowd of people in French Quarter of New Orleans, Louisiana pic.twitter.com/NqJSP7gXXG — I.E.N. (@BreakingIEN) January 1, 2025

Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της Νέας Ορλεάνης είπε στο CBS News «οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων. Οι τραυματισμοί είναι άγνωστοι, αλλά υπάρχουν αναφορές για θύματα».

BREAKING: 10 people killed in New Years Eve car ramming attack on Bourbon Street in New Orleans pic.twitter.com/3z5expygmX — News Rated (@NewsRated) January 1, 2025