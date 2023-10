Μάθιου Πέρι: «Ήδη τους κάνει να γελούν εκεί ψηλά»- Φίλοι αποχαιρετούν τον «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια»

Φίλοι και πρώην συνεργάτες του Μάθιου Πέρι απέτισαν φόρο τιμής στον ηθοποιό που υποδύθηκε τον Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια».

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σε ηλικία 54 ετών, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο NBC News.

Η Μάγκι Γουίλερ, η οποία υποδύθηκε τη σύντροφο του Τσάντλερ, Τζάνις, στα «Φιλαράκια», δήλωσε ότι η χαρά που έδωσε ο Μάθιου Πέρι σε «τόσους πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της πολύ σύντομης ζωής του θα είναι ένας από τους λόγους που θα συνεχίσει να ζει. «Νιώθω τόσο πολύ ευλογημένη για κάθε δημιουργική στιγμή που μοιραστήκαμε», έγραψε στο Instagram.

Η Μόργκαν Φέρτσιλντ, η οποία υποδύθηκε τη μητέρα του Τσάντλερ, Νόρα Μπινγκ δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένη για τον πρόωρο θάνατο του "γιου" μου... Η απώλεια ενός τόσο λαμπρού νεαρού ηθοποιού είναι σοκαριστική».

Ο Τζάστιν Τριντό, ο οποίος γνώριζε τον Μάθιου Πέρι από μικρό παιδί, όταν η μητέρα του ηθοποιού εργαζόταν ως βοηθός του πατέρα του, του τότε Καναδού πρωθυπουργού Πιερ Τριντό, χαρακτήρισε τον θάνατό του «σοκαριστικό και θλιβερό».

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα παιχνίδια που παίζαμε στην αυλή του σχολείου και ξέρω ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν θα ξεχάσουν ποτέ τη χαρά που τους έδωσε. Ευχαριστώ για όλα τα γέλια, Μάθιου. Σε αγαπούσαν - και θα μας λείψεις», έγραψε σε ανάρτηση ο σημερινός Καναδός πρωθυπουργός.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

Ο ηθοποιός Ουέντελ Πιρς, ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μάθιου Πέρι στο ριμέικ του The Odd Couple, έγραψε στο X: «Γ@@@το. Για δύο χρόνια ο Matthew Perry ήταν το αφεντικό μου, ο συνάδελφός μου και ένας δοτικός, ευγενικός, αστείος άνθρωπος».

Damn. For 2 years Matthew Perry was my boss, my colleague, and a giving, kind, funny man. I pray and hope he is at peace. pic.twitter.com/lX2cav5NLs — Wendell Pierce (@WendellPierce) October 29, 2023

Η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ έγραψε στο Instagram ότι ο Πέρι ήταν «ο πιο παλιός φίλος μου». «Όλοι μας αγαπούσαμε τον Μάθιου Πέρι και εγώ ιδιαίτερα. Κάθε μέρα», έγραψε η Μπλερ. «Τον αγαπούσα άνευ όρων. Και εκείνος εμένα. Είμαι συντετριμμένη. Με ραγισμένη καρδιά. Όνειρα γλυκά Μάτι. Όνειρα γλυκά».

Η Μίρα Σορβίνο η οποία πρωταγωνίστησε με τον Μάθιου Πέρι στην ταινία Parallel Lives του 1994, έγραψε στο X: «Ωχ όχι! Μάθιου Πέρι! Γλυκιά, ταραγμένη ψυχή! Μακάρι να βρεις ειρήνη και ευτυχία στον παράδεισο, κάνοντας τους πάντες να γελούν με το μοναδικό σου πνεύμα».

Oh no!!! Matthew Perry!! You sweet, troubled soul!! May you find peace and happiness in Heaven, making everyone laugh with your singular wit!!! 💔 💔 💔 — Mira Sorvino (@MiraSorvino) October 29, 2023

Η ηθοποιός Paget Brewster, η οποία υποδύθηκε την Κάθι, την κοπέλα του Τσάντλερ στην τέταρτη σεζόν στα «Φιλαράκια», έγραψε στο X: «Ήταν υπέροχος μαζί μου στη σειρά και κάθε φορά που τον έβλεπα τις επόμενες δεκαετίες. Παρακαλώ διαβάστε το βιβλίο του. Ήταν η κληρονομιά του. Δεν θα αναπαυθεί εν ειρήνη όμως. Είναι ήδη πολύ απασχολημένος με το να κάνει τους πάντες να γελούν εκεί ψηλά».

Η Μέρεντιθ Σέλεγκερ, η οποία πρωταγωνίστησε στο "A Night in the Life of Jimmy Reardon" με τον Perry όταν εκείνος ήταν 16 ετών, μοιράστηκε τέσσερις κοινές φωτογραφίες τους.«Ο Μάθιου και εγώ γνωριζόμαστε από τότε που [ήμασταν] 16 ετών.Ω, φίλε μου.Δεν υπάρχουν λόγια. Αναπαύσου εν ειρήνη γλυκέ μου» ανέφερε.

«Τι τραγική είδηση να διαβάζεις», έγραψε ο ηθοποιός Τζορτζ Τακέι.«Η καρδιά μου βρίσκεται με τους αγαπημένους του και τους επί χρόνια συνεργάτες του στο καστ».

Ο καναδο-αμερικανός κωμικός Τομ Γκριν έγραψε «είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος μόλις έμαθα για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι. Είναι μία από τις πολλές ταλαντούχες και απίστευτες ιστορίες επιτυχίας από την πατρίδα μου, την Οτάβα του Καναδά. Αναπαύσου εν ειρήνη Μάθιου».

Ο παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν αποκάλεσε τον Πέρι «σπουδαίο ηθοποιό, αλλά κατά δική του ομολογία, έναν πολύ βασανισμένο τύπο.Η πρόσφατη αυτοβιογραφία του για την ταλαιπωρημένη από τον εθισμό ζωή του ήταν από τις πιο δυνατές, ειλικρινείς και αποκαλυπτικές που έχω διαβάσει ποτέ. Τόσο θλιβερά νέα».

Ο επίσημος λογαριασμός Friends στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, μοιράστηκε: «Είμαστε συντετριμμένοι που μάθαμε για το θάνατο του Μάθιου Πέρι. Ήταν ένα πραγματικό δώρο για όλους μας. Η καρδιά μας συμπάσχει με την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους τους θαυμαστές του».

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl — FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023

Με πληροφορίες από Guardian

