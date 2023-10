Μάθιου Πέρι: Κάποιες από τις καλύτερες σκηνές του Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια»

Θλίψη σκόρπισε στο Χόλιγουντ και στους φίλους της τηλεοπτικής κωμικής σειράς «Φιλαράκια» όπου πρωταγωνιστούσε, ο θάνατος του Μάθιου Πέρι σε ηλικία μόλις 54 ετών.

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Μάθιου Πέρι. Ο Μάθιου ήταν ένας απίστευτα προικισμένος ηθοποιός», ανέφερε μεταξύ άλλων η Warner Bros στο CNNi.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, στο Λος Άντζελες. Στο σημείο δεν βρέθηκαν ουσίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ως Τσάντλερ Μπινγκ, ο Μάθιου Πέρι προσέφερε άφθονο γέλιο σε εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω των «Friends». Ο «ταλαιπωτημένος» Τσάντλερ πέρασε από δουλειές και σχέσεις, αλλά το τέλος του ήταν αίσιο, όντας σύζυγος της Μόνικα Γκέλερ (Κόρτνεϊ Κοξ) και πατέρας διδύμων.

Μάθιου Πέρι: Η στιγμή που όλοι ανακαλύπτουν ότι Τσάντλερ και Μόνικα είναι ζευγάρι

Στο 14ο επεισόδιο της 5ης σεζόν με τίτλο «The One Where Everybody Finds Out» η Μόνικα και ο Τσάντλερ δεν μπορούν να κρατήσουν για πολύ κρυφό τον δεσμό τους. Είναι τρελά ερωτευμένοι και οι φίλοι τους αρχίζουν να το ανακαλύπτουν ένας- ένας μέσα από κωμικές συμπτώσεις. Τζόι, Ρέιτσελ και Φίμπι παθαίνουν σοκ με τον παράλληλο βίο της Μόνικα και του Τσάντλερ, αλλά η αποκάλυψη προσφέρει πολύ γέλιο.

Η εκδίκηση του Τζόι με όλα τα ρούχα του Τσάντλερ

Στην τρίτη σεζόν επεισόδιο 2, ο Ρος έχει καλέσει τους κολλητούς του σε ένα σημαντικό event για δεινόσαυρους, αλλά ο Τζόι και ο Τσάντλερ έχουν άλλη μία επική μονομαχία. Ο Τσάντλερ έχει πάρει τα εσώρουχα του Τζόι και τον προκαλεί. «Θα σου κάνω το αντίθετο» λέει ο Τζόι και σκάει μύτη με όλα τα ρούχα του Τσάντλερ. Ο Ρος τους περιμένει για να πάνε μαζί στο πάρτι του μουσείου, αλλά το πράγμα δεν ξεκαθαρίζει εύκολα.

Ο νέος καναπές του Ρος και τα «Pivot, Pivot, Pivot»

Στο επεισόδιο με τίτλο «The One With The Cop» της 5ης σεζόν ο Ρος αγοράζει έναν καναπέ. Κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει να τον μεταφέρει μέσα στο διαμέρισμά του και ο κλήρος πέφτει στον Τσάντλερ και τη Ρέιτσελ. Ο Ρος έχει φτιάξει σχεδιάγραμμα και οι τρεις τους προσπαθούν να περάσουν τον καναπέ από γωνίες, και να ανέβουν τη σκάλα. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά ο Ρος όπως πάντα επιμένει πόσες φορές ακούσαμε τη λέξη Pivot;

Ο Τσάντλερ, η Μόνικα και η τσούχτρα

Η Μόνικα κάνει ηλιοθεραπεία και ο Τζόι σκάβει μια μεγάλη τρύπα στην άμμο. Ένα δυνατό κύμα σκάει στα πόδια τους και μία τσούχτρα τσιμπάει τη Μόνικα, με αποτέλεσμα να πονά πολύ. Οι γιαγιάδες στο νησί και το National Geographic έχουν την απάντηση για το ποια είναι η αντιμετώπιση του τσιμπήματος από τσούχτρα. Ο Τσάντλερ έκανε αυτό που του είπαν και μετά προσπάθησαν να το περιγράψουν στην υπόλοιπη παρέα.

Το αεροπορικό εισιτήριο για την Υεμένη

Ο Τσάντλερ για να αποφύγει την ενοχλητική πρώην του, Τζάνις, έφτασε σε σημείο να ξοδέψει περισσότερα από 2.000 δολάρια για ένα αεροπορικό εισιτήριο μόνο και μόνο για να της ξεφύγει στο αεροδρόμιο. «Τότε μάλλον θα πάω στην Υεμένη» είπε όταν κατάλαβε ότι όντως θα μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει.

Με πληροφορίες από People

