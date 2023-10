Μάθιου Πέρι: Η Adele σταμάτησε το σόου της, μίλησε για τον «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια»

Η Adele σταμάτησε το σόου της στο Λας Βέγκας, όταν έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Μάθιου Πέρι και μίλησε για τον «Τσάντλερ Μπινγκ» από τα «Φιλαράκια».

Η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς επηρέασε τη ζωή της ο χαρακτήρας που υποδύονταν ο Μάθιου Πέρι στη δημοφιλή σειρά. Ο 54χρονος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του, στο Λος Άντζελες.

Αρχικά, η Adele σημείωσε πόσο περίεργο της φαίνεται το γεγονός ότι κάποιος που δεν συνάντησε ποτέ από κοντά την έκανε να γελά και έφερνε τόση χαρά στη ζωή της.

Στη συνέχεια, περιέγραψε μία από τις αγαπημένες αναμνήσεις της από την παιδική ηλικία. «Ένας από τους καλύτερους φίλους μου, ο Άντριου, όταν ήμασταν 12 ετών έκανε την καλύτερη μίμηση του “Τσάντλερ”. Το έκανε συνέχεια, για να γελάσουμε. Αν κάποιος από εμάς είχε μια κακή ημέρα, ή ένιωθε πεσμένος, υποδύονταν τον “Τσάντλερ”. Θα θυμάμαι αυτό τον χαρακτήρα για όλη τη ζωή μου», είπε η τραγουδίστρια.

Η Adele αναφέρθηκε και στο πόσο ανοιχτά είχε μιλήσει ο Μάθιου Πέρι για τις εξαρτήσεις του. «Ήταν τόσο ειλικρινής για τις μάχες του με τον εθισμό και για τη νηφαλιότητα. Κάτι που θεωρώ απίστευτα γενναίο», ανέφερε η τραγουδίστρια.

«Ήθελα απλά να πω πόσο πολύ αγαπώ αυτό που έκανε για εμάς. Ειδικότερα αυτό που έκανε για εμένα. Ήταν ένας από τους καλύτερους κωμικούς και ελπίζω τώρα να αναπαυθεί εν ειρήνη», συμπλήρωσε και στη συνέχεια τραγούδησε το «When We Were Young».

