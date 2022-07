Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία απειλεί τη σούπα μπορς – Η Unesco την έθεσε υπό προστασία

Ο πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ πρόσθεσε το μαγείρεμα του μπορς στην Ουκρανία στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που απειλείται με εξαφάνιση.

Η παρασκευή της παραδοσιακής σούπας με παντζάρια και πατάτες «απειλείται» λόγω του πολέμου, έκρινε η Unesco.

«Η νίκη στον πόλεμο του μπορς είναι δική μας» επεσήμανε ο Ουκρανός υπουργός Πολιτισμού, Oleksandr Tkachenko. «Θα μοιραστούμε ευχαρίστως το μπορς και τις συνταγές του με όλες τις πολιτισμένες χώρες. Και με τις απολίτιστες επίσης, ώστε να έχουν τουλάχιστον κάτι καλό, νόστιμο και ουκρανικό».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών περιγέλασε την απόφαση σημειώνοντας πως η ρωσική εκδοχή του πιάτου δεν χρειάζεται προστασία.

Η Ουκρανία θεωρεί το μπορς παραδοσιακό της φαγητό, αλλά καταναλώνεται πολύ και στη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές χώρες, όπως η Πολωνία. Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για τις «ρίζες» του. Πολεμική υπάρχει και για το πώς γράφεται τ΄όνομα και αν το κρέας είναι μέρος της συνταγής ή όχι.

Τα τελευταία χρόνια επικρατεί στα social media ο λεγόμενος «πόλεμος του μπορς» με τους χρήστες να διαφωνούν για το εάν είναι ρωσικό ή ουκρανικό φαγητό.

Το 2020, η Ουκρανία αποφάσισε να εντάξει την παρασκευή του πιάτου στη λίστα της Unesco, αλλά η τελική απόφαση αναμενόταν να ληφθεί το 2023.

Αλλά, η διαδικασία επιταχύνθηκε λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των «αρνητικών επιπτώσεων» στο πιάτο, ανέφερε η Unesco σε δελτίο Τύπου.

«Η ένοπλη σύγκρουση έχει απειλήσει τη βιωσιμότητα του (...) καθώς οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση όχι μόνο να μαγειρέψουν ή να καλλιεργήσουν τοπικά λαχανικά, αλλά και να συγκεντρωθούν για ασκηθούν στην παρασκευή, γεγονός που υπονομεύει την κοινωνική και πολιτιστική ευημερία των κοινοτήτων».

🔴BREAKING: Culture of Ukrainian borscht cooking inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding.



This #IntangibleHeritage is threatened by the fragmentation of communities due to war but is a symbol of hope for them.https://t.co/ksqkoSTMjD pic.twitter.com/idcVcR7R8t