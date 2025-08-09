ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή /

Γάζα: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους τροφίμων

Μήνυμα Μητσοτάκη για τερματισμό των εχθροπραξιών

Γάζα: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους τροφίμων Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Σημαντική ανθρωπιστική αποστολή πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου (9/8) η Πολεμική Αεροπορία, με δύο ελληνικά αεροσκάφη να εκτελούν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο συντονισμένων προσπαθειών για την ανακούφιση των πληθυσμών που δοκιμάζονται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση παύση των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

«Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ενώ την Κυριακή 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Marketplace για απαχθέντα παιδιά: Η Ρωσία προσφέρει Ουκρανούς ανηλίκους για «υιοθεσία»

Διεθνή / Η Ρωσία προσφέρει Ουκρανούς ανηλίκους για «υιοθεσία», σε ένα φρικώδες «marketplace» για απαχθέντα παιδιά

Ο «κατάλογος» επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τα παιδιά ανά ηλικία, φύλο και εξωτερικά χαρακτηριστικά - Τα παιδιά έχουν ταμπέλες όπως «υπάκουο», «ήρεμο» και «πειθαρχημένο»
LIFO NEWSROOM
 
 