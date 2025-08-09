Γάζα: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους τροφίμων

Σημαντική ανθρωπιστική αποστολή πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου (9/8) η Πολεμική Αεροπορία, με δύο ελληνικά αεροσκάφη να εκτελούν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο συντονισμένων προσπαθειών για την ανακούφιση των πληθυσμών που δοκιμάζονται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση παύση των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

«Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ενώ την Κυριακή 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στην περιοχή.