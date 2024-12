«Go to hell»: Το μήνυμα του Τραμπ στους θανατοποινίτες που έλαβαν χάρη από τον Μπάιντεν

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων ευχών του, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στους 37 θανατοποινίτες των οποίων η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη από τον Τζο Μπάιντεν, λέγοντας τους να «πάνε στο διάολο», σε μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, επί μακρόν ηχηρός υποστηρικτής της θανατικής καταδίκης, εναντιώθηκε στην απόφαση του Μπάιντεν στην πλατφόρμα Truth Social, αφού ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στους πολιτικούς του αντιπάλους, τους οποίους αποκάλεσε «τρελούς ριζοσπαστικούς αριστερούς».

Στη συνέχεια, στράφηκε σε όσους γλύτωσαν από τη θανατική καταδίκη λόγω της απόφασης του προκατόχου του: « Στους 37 πιο βίαιους εγκληματίες, οι οποίοι σκότωσαν, βίασαν και λεηλάτησαν όπως σχεδόν κανένας άλλος πριν από αυτούς, αλλά μόλις τους δόθηκε, χάρη από τον υπναρά Τζο Μπάιντεν. Ανούμαι να ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα σε αυτές τις τυχερές ''ψυχές'', αλλά, αντίθετα, θα πω, να πάτε στην κόλλαση! (Go to hell)».

