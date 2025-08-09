Εφετείο «μπλόκαρε» διαδικασία περιφρόνησης κατά της κυβέρνησης Τραμπ για απελάσεις μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ

Ομοσπονδιακό εφετείο στην Ουάσινγκτον ανέτρεψε την απόπειρα του δικαστή Τζέιμς Μπόζμπεργκ να κινήσει διαδικασία περιφρόνησης κατά της κυβέρνησης Τραμπ, σε σχέση με την απέλαση εκατοντάδων μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ τον περασμένο Μάρτιο.

Με απόφαση 2-1, οι δικαστές Γκρέγκορι Κάτσας και Νέομι Ράο – και οι δύο διορισμένοι από τον Ντόναλντ Τραμπ – ακύρωσαν τη σχετική εντολή του Μπόζμπεργκ, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «μια εξαιρετική και συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ της Εκτελεστικής και της Δικαστικής Εξουσίας».

Η υπόθεση αφορά την εφαρμογή του νόμου Alien Enemies Act – μιας εξουσίας της εποχής του 18ου αιώνα για την απομάκρυνση μη πολιτών χωρίς ουσιαστική νομική διαδικασία – βάσει της οποίας η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε δύο αεροπλάνα με φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua, χαρακτηρίζοντάς την «υβριδικό εγκληματικό κράτος» που «εισβάλλει στις ΗΠΑ».

Ο Μπόζμπεργκ είχε εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής και είχε ζητήσει την επιστροφή των πτήσεων, όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι οι προφορικές του οδηγίες ήταν ελαττωματικές και οι απελάσεις συνεχίστηκαν. Ο δικαστής επιχείρησε να κινήσει διαδικασία περιφρόνησης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αγνόησε εσκεμμένα τη διαταγή του.

Στην πλειοψηφούσα γνώμη, ο Κάτσας υπογράμμισε ότι «οι ασάφειες» στην αρχική εντολή δεν επιτρέπουν να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση ενήργησε περιφρονητικά. Αντίθετα, η δικαστής Κορνέλια Πίλαρντ, μειοψηφώντας, τόνισε ότι η «εσκεμμένη παραβίαση δικαστικών διαταγών απειλεί το κράτος δικαίου» και πρέπει να τιμωρείται.

Η ACLU, που εκπροσωπεί τους προσφεύγοντες, δήλωσε μέσω του επικεφαλής νομικού συμβούλου Λι Γκελέρντ ότι «διαφωνεί πλήρως» με την απόφαση και εξετάζει τα επόμενα βήματα, σημειώνοντας πως «ακόμη και οι ίδιοι οι κυβερνητικοί δικηγόροι γνώριζαν ότι δεν έπρεπε να παραδώσουν τους άνδρες στο Ελ Σαλβαδόρ».

Η γενική εισαγγελέας Πάμ Μπόντι χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια του Μπόζμπεργκ «αποτυχημένη δικαστική υπέρβαση» και «μεγάλη νίκη» για την ατζέντα του Τραμπ.

Με πληροφορίες από ABC News