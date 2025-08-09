Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκκενώνονται σπίτια – Κάηκαν τουλάχιστον δύο, μάχη με τις φλόγες στη Βρυσούλα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας, με τους δυνατούς ανέμους να ενισχύουν το μέτωπο και τις φλόγες να περνούν στην κάτω πλευρά του οικισμού. Αστυνομία και εθελοντές απομακρύνουν ηλικιωμένους, ωστόσο αρκετοί κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής έχουν καεί τουλάχιστον δύο κατοικίες, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σώσουν άλλα σπίτια, με τις αυλές τους ήδη να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και απευθύνουν έκκληση σε όσους διαθέτουν υδροφόρες να συνδράμουν. Νωρίτερα, μέσω του 112, εστάλη μήνυμα εκκένωσης στην περιοχή.



