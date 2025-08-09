Καιρός: Θερμοκρασίες έως 41°C τις επόμενες μέρες – Ισχυρά μελτέμια και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Ανοδική πορεία θα σημειώσει η θερμοκρασία του καιρού τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 41 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει, στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα ισχυρά μελτέμια θα προσφέρουν ανάσες δροσιάς, ωστόσο αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Στον αντίποδα, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να βιώσουν συνθήκες καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40°C.

Η ζέστη, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τετάρτη 13 Αυγούστου, ενώ τα μελτέμια θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα με διακυμάνσεις στην έντασή τους.

Για τον Δεκαπενταύγουστο, ο μετεωρολόγος προβλέπει «πολύ καλό καιρό χωρίς ακρότητες», επισημαίνοντας ότι συνολικά «ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά επίπεδα».