Οι «Central Park 5» μηνύουν τον Ντόναλντ Τραμπ-«Ενεργούσε με απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια»

Τα μέλη του «Central Park 5» κατέθεσαν αγωγή δυσφήμισης κατά του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, κατηγορώντας τον ότι διέδωσε «ψευδείς, παραπλανητικές και δυσφημιστικές» δηλώσεις σχετικά με την υπόθεσή τους, κατά τη διάρκεια του προεδρικού debate με την Κάμαλα Χάρις στις 10 Σεπτεμβρίου.

Στην τηλεοπτική διαμάχη, που είχε μεταδοθεί στο ABC, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις είχε αναφέρει την συμπεριφορά του Τραμπ προς την «πεντάδα» του Central Park ως παράδειγμα της φυλετικά διχαστικής ρητορικής του. Τότε, ο πρώην πρόεδρος είχε πει για τους «Central Park 5» ότι «Ομολόγησαν, είπαν ότι είναι ένοχοι. Και εγώ είπα, αν δήλωσαν ένοχοι, τότε πλήγωσαν πολύ άσχημα έναν άνθρωπο, στην ουσία σκότωσαν έναν άνθρωπο».

Ο όρος «Central Park 5» αφορά μία υπόθεση του 1989, όταν μία 28χρονη, λευκή ξανθιά γυναίκα που έκανε τζόκινγκ, βιάστηκε, κακοποιήθηκε αγρίως και εγκαταλείφτηκε αναίσθητη και ημιθανής στο βόρειο κομμάτι του Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης. Μέρες αργότερα, όταν είχε αναρρώσει, δεν θυμόταν τίποτα από το περιστατικό και δεν μπορούσε να καταθέσει τίποτα χρήσιμο στην πολύκροτη δίκη.

Την ίδια νύχτα της επίθεσης, η αστυνομία είχε μαζέψει από την γύρω περιοχή (από το Χάρλεμ δηλαδή) καμιά εικοσαριά πιτσιρικάδες που συμπεριφερόντουσαν, σύμφωνα με την σχετική αναφορά, ως «αγέλη λύκων», κάνοντας μικροβανδαλισμούς και παρενοχλώντας περαστικούς. Διαλέγοντας εντελώς τυχαία πέντε από αυτούς, οι αρχές αποφάσισαν να τους φορτώσουν το έγκλημα χωρίς στοιχεία, στρέφοντας απλά τον έναν εναντίον του άλλου με την υπόσχεση ότι αν υπογράψουν κάποια ομολογία, θα τους αφήσουν να γυρίσουν σπίτι τους.

Αυτά τα πέντε παιδιά, ουσιαστικά (από 13 ως 16 ετών), έμειναν στην ιστορία ως οι «Πέντε του Σέντραλ Παρκ» αλλά και ως τα αθώα και τραγικά θύματα μιας εξωφρενικής, ρατσιστικής σκευωρίας και μιας φριχτής κακοδικίας που τους στέρησε μεγάλο μέρος από τα νιάτα τους, οδηγώντας τους με συνοπτικές διαδικασίες στα άδυτα του αμερικανικού σωφρονιστικού συστήματος.

Στον απόηχο της επίθεσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, ήδη τότε γνωστός επιχειρηματίας και celebrity της Νέας Υόρκης, νοίκιασε ολόκληρες σελίδες σε μεγάλες εφημερίδες της πόλης, τις οποίες γέμισε με μία επιστολή η οποία με μεγάλα γράμματα έγραφε «Φέρτε πίσω την θανατική ποινή. Φέρτε πίσω την αστυνομία!»

I’ll forever feel Trump placing this ad was tantamount to calling for a lynching of the Central Park 5. I’m certain! Like he said when protesters interrupted his rallies the 1st time he ran, “I know how we would have handled them back in the day!” Don’t forget his dad was KKK. pic.twitter.com/bvJlC16BPx