Σάλος στις ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ μοιράστηκε βίντεο που λέει «οι γυναίκες δεν πρέπει να ψηφίζουν»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αναδημοσίευσε την Πέμπτη το βράδυ στο X (πρώην Twitter) ένα βίντεο για μια εκκλησία με χριστιανικές εθνικιστικές αξίες, στο οποίο πάστορες υποστήριζαν ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Το ρεπορτάζ, διάρκειας σχεδόν επτά λεπτών και προερχόμενο από το CNN, εξέταζε τον πάστορα Νταγκ Γουίλσον, συνιδρυτή της Κοινωνίας Μεταρρυθμισμένων Ευαγγελικών Εκκλησιών (CREC). Στο βίντεο, ένας πάστορας από την εκκλησία του Γουίλσον ζητούσε την κατάργηση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών από το Σύνταγμα, ενώ άλλος πρότεινε οι ψήφοι να καταμετρώνται ανά νοικοκυριό. Μια γυναίκα ενορίτισσα δήλωνε ότι «υποτάσσεται στον σύζυγό της».

Συνοδεύοντας την ανάρτηση, ο Χέγκσεθ έγραψε: «All of Christ for All of Life» («Όλος ο Χριστός για όλη τη ζωή»). Η δημοσίευση συγκέντρωσε περισσότερα από 12.000 likes και 2.000 κοινοποιήσεις, προκαλώντας αντιδράσεις: ορισμένοι χρήστες συμφώνησαν με τις θέσεις των παστόρων, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για την προώθηση ιδεών χριστιανικού εθνικισμού από τον υπουργό Άμυνας.

Η ανάρτηση του Πιτ Χέγκσεθ στο Χ

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε στο Associated Press ότι ο Χέγκσεθ είναι «υπερήφανο μέλος εκκλησίας» που συνδέεται με την CREC και «εκτιμά ιδιαίτερα» πολλά από τα γραπτά και τα διδάγματα του Γουίλσον.

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025

Τον Μάιο, ο Χέγκσεθ είχε προσκαλέσει τον προσωπικό του πάστορα, Μπρουκς Πότεϊγκερ, στο Πεντάγωνο για να ηγηθεί της πρώτης από μια σειρά χριστιανικών προσευχών που πραγματοποιήθηκαν εντός του κυβερνητικού κτιρίου, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Άμυνας και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων είχαν λάβει προσκλήσεις στα κυβερνητικά τους email.

Ο πάστορας Νταγκ Πάτζιτ, διευθυντής της προοδευτικής ευαγγελικής οργάνωσης Vote Common Good, χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητικό» το γεγονός ότι ο Χέγκσεθ προώθησε τέτοιες θέσεις, τονίζοντας ότι αυτές εκφράζονται μόνο από «μικρά περιθωριακά τμήματα των χριστιανών».

Με πληροφορίες από Associated Press