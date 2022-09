Το διάγγελμα του Πούτιν ήταν μια παραδοχή της αποτυχίας του

Επτά μήνες έπειτα από την εισβολή του στα ουκρανικά εδάφη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκε αντιμέτωπος με το τίμημα των επιλογών του.

Η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Μόσχας –την οποία είχε σκιαγραφήσει στο διαβόητο πομπώδες διάγγελμα του Φεβρουαρίου ως μια σύντομη ενέργεια που θα στεφθεί αναμφίβολα με επιτυχία– μετουσιωνόταν με αστραπιαία ταχύτητα σε μια ταπεινωτική ήττα.

Τα ρωσικά στρατεύματα είχαν πλέον απωθηθεί από την περιοχή του Χαρκόβου, οι ουκρανικές δυνάμεις βάδιζαν με αυτοπεποίθηση στα εδάφη του Λουγκάνσκ, ενώ οι ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού στην επαρχία της Χερσώνας βρίσκονταν υπό τρομακτικές πιέσεις. Η υποστήριξη της Δύσης προς το Κίεβο παρέμενε αταλάντευτη και το ηθικό των Ουκρανών στρατιωτών ακμαιότατο.

Εγκλωβισμένος στο δίλημμα της παραδοχής της ήττας του και της διαιώνισης του πολέμου, ο Ρώσος Πρόεδρος επέλεξε, σήμερα, το μονοπάτι της κλιμάκωσης. Σε ένα εμφανώς πιο βλοσυρό και πανικόβλητο διάγγελμα, προανήγγειλε τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, με ερώτημα την ένωση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, και κήρυξε την μερική επιστράτευση 300,000 Ρώσων εφέδρων έτσι ώστε να ενισχυθεί το ρωσικό μέτωπο.

Εν συνεχεία, και αφού πρώτα έκανε μια αλλόκοτη αναφορά στον «πυρηνικό εκβιασμό» από την πλευρά της Δύσης, προχώρησε σε μια πρωτοφανή δήλωση εκφοβισμού. «Εάν απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσουμε τον λαό μας» προειδοποίησε με έναν παγερό τόνο, προτού συμπληρώσει κοιτώντας κατάματα την κάμερα: «αυτό δεν είναι μπλόφα».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εκφοβιστικές δηλώσεις του Πούτιν δημιούργησαν ένα κύμα ανησυχίας και οδήγησαν σε ένα ντόμινο πανικόβλητων αντιδράσεων ανά την υφήλιο. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, έκανε λόγο για έναν «επικίνδυνο πυρηνικό τζόγο», η βρετανίδα υφυπουργός Εξωτερικών Τζίλιαν Κίγκαν μίλησε για μια «ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη κλιμάκωση» και μέχρι και το Πεκίνο απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαλόγου.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο κύμα πανικού στον απόηχο του επιθετικού διαγγέλματος του Ρώσου Προέδρου έλαβε χώρα εντός των συνόρων της ίδιας του της χώρας. Κι αυτό γιατί, παρά τις προσεκτικά φιλοτεχνημένες φράσεις του και τα εθνικιστικά αφηγήματα που υφαίνουν εδώ και μήνες τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διάγγελμα του Πούτιν σήμαινε ταυτόχρονα μια έμμεση παραδοχή της πλήρους αποτυχίας της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης μέχρι σήμερα.

Οι απευθείας πτήσεις προς χώρες που δεν απαιτούν βίζα έχουν εξαντληθεί τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή.

Οι αντιδράσεις του ρωσικού πληθυσμού δεν άργησαν να γίνουν εμφανείς, ακόμα και μέσα από τις χαραμάδες του στενά ελεγχόμενου ρωσικού Τύπου. Λίγες μόλις ώρες έπειτα από την κήρυξη της επιστράτευσης, όλα τα αεροπορικά εισιτήρια με προορισμούς χώρες όπου οι Ρώσοι μπορούν να εισέλθουν χωρίς βίζα, όπως η Τουρκία, η Αρμενία και η Γεωργία, είχαν πλέον εξαντληθεί. Δεκάδες χιλιάδες τρομοκρατημένοι πολίτες έσπευσαν να εγκαταλείψουν, άμεσα και πάση θυσία, τη χώρα τους προτού κληθούν να υπηρετήσουν στο ουκρανικό μέτωπο από τον ρωσικό στρατό.

Μέχρι το απόγευμα, ο πανικός εντοπιζόταν ξεκάθαρα και στα σύνορα της Ρωσίας με τη Φινλανδία, το μοναδικό χερσαίο σύνορο της χώρας που παραμένει ανοιχτό για την διέλευση Ρώσων πολιτών που έχουν στην κατοχή τους τη βίζα Σένγκεν. Το μποτιλιάρισμα που είχε αρχίσει να δημιουργείται από τις πρώτες πρωινές χώρες είχε πια επεκταθεί σε μια γιγάντια αυτοκινητοπομπή συνολικής έκτασης 35 χιλιομέτρων.

