Πέθανε στα 28 ο Ιάπωνας πυγμάχος Σιγετόσι Κοτάρι, έξι ημέρες μετά τον τραυματισμό του σε αγώνα τίτλου

Μετά το τραγικό περιστατικό, η Ιαπωνική Επιτροπή Πυγμαχίας ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς, μειώνοντας τους αγώνες τίτλου της OPBF από 12 σε 10 γύρους

Πέθανε στα 28 ο Ιάπωνας πυγμάχος Σιγετόσι Κοτάρι, έξι ημέρες μετά τον τραυματισμό του σε αγώνα τίτλου
Φωτ: Shigetoshi Kotari /Instagram
Θρήνο στον κόσμο της πυγμαχίας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ιάπωνα πυγμάχου Σιγετόσι Κοτάρι, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα τίτλου στο Τόκιο. Ήταν μόλις 28 ετών.

Ο Κοτάρι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Γιαμάτο Χάτα για τον τίτλο της OPBF στην κατηγορία super featherweight στις 2 Αυγούστου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της ιαπωνικής πρωτεύουσας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα και προχώρησαν σε επείγουσα κρανιεκτομή. Έκτοτε παρέμενε υπό στενή παρακολούθηση, χωρίς όμως να καταφέρει να ανακάμψει.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας (WBO) επιβεβαίωσε τον θάνατό του την Παρασκευή 8 Αυγούστου με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν «μαχητή εντός και εκτός ρινγκ». «Αναπαύσου εν ειρήνη, Σιγετόσι Κοτάρι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και την πυγμαχική κοινότητα της Ιαπωνίας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο αγώνας με τον Χάτα είχε λήξει ισόπαλος έπειτα από 12 γύρους, ανεβάζοντας το ρεκόρ του Κοτάρι σε οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Μόλις μία ημέρα πριν από τον αγώνα, ο ίδιος είχε γράψει στο Instagram: «Ήρθε η ώρα. Ό,τι έχω δουλέψει, θα το βάλω όλα στο τραπέζι για να κερδίσω. Θα γίνω πρωταθλητής».

Μετά το τραγικό περιστατικό, η Ιαπωνική Επιτροπή Πυγμαχίας ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς, μειώνοντας τους αγώνες τίτλου της OPBF από 12 σε 10 γύρους, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ασφάλεια των αθλητών.

Με πληροφορίες από People

 
 
 
