Βρετανός τουρίστας ήρθε στην Κέρκυρα για να αφήσει πίσω το πένθος και σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα

Ένας 54χρονος Βρετανός, που είχε ταξιδέψει στην Κέρκυρα για οικογενειακές διακοπές, έχασε τη ζωή του ύστερα από ατύχημα με μηχανάκι.

Ο Κρεγκ Μπλούμερ, από το Γουλβερχάμπτον, βρισκόταν στο νησί μαζί με τις δύο κόρες του, τους συντρόφους τους και τα παιδιά τους για πρώτη φορά σε οικογενειακές διακοπές μετά τον θάνατο της συζύγου του, σύμφωνα με τα βρετανικά ταμπλόιντ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το δυστύχημα συνέβη στις 26 Ιουλίου κοντά στο χωριό Άγιος Ματθαίος, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και προσέκρουσε.

Ο 54χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η οικογένεια, που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα λίγες ημέρες νωρίτερα, επέστρεψε εσπευσμένα στη Βρετανία στις 29 Ιουλίου, ακυρώνοντας το υπόλοιπο των διακοπών της.

Facebook Twitter Ο Κρεγκ Μπλούμερ / Φωτ: Birmingham Live

Η σορός του Κρεγκ μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 6 Αυγούστου, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κηδεία του.

Η κόρη του, Ρεμπέκα, δήλωσε ότι ο πατέρας της ήταν για πρώτη φορά «ο πιο ευτυχισμένος» μετά τον θάνατο της συζύγου του, Τζέιν, από καρκίνο πριν από δύο χρόνια. «Ήταν καλός, οικογενειάρχης, αγαπούσε τις μηχανές, τα παλιά αυτοκίνητα, το μπιλιάρδο και το σχέδιο», είπε, προσθέτοντας πως «η απώλειά του άφησε ένα τεράστιο κενό στις ζωές μας».

Facebook Twitter Ο Κρεγκ Μπλούμερ μαζί με τη σύζυγό του / Φωτ: Birmingham Live

Ο Κρεγκ διατηρούσε μαζί με τις κόρες του ένα καφέ στην περιοχή Λόου Χιλ του Γουλβερχάμπτον. Μετά την απώλειά του, δεκάδες θαμώνες και φίλοι ανάρτησαν μηνύματα θλίψης και συμπαράστασης. Η οικογένεια έχει δημιουργήσει σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στο διαδίκτυο, η οποία μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει πάνω από 3.000 λίρες για τα έξοδα που ακολούθησαν τον αιφνίδιο θάνατό του.

Με πληροφορίες από Mirror

