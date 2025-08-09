ΗΠΑ: Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Trump Burger» συνελήφθη και κινδυνεύει με απέλαση

Ο 28χρονος Ρολάντ Μεχρέζ Μπεΐνι, ιδιοκτήτης της θεματικής αλυσίδας εστιατορίων «Trump Burger» στο Τέξας, αντιμετωπίζει διαδικασίες απέλασης μετά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), ο Μπεΐνι εισήλθε στις ΗΠΑ το 2019 από τον Λίβανο με άδεια προσωρινού επισκέπτη και όφειλε να αναχωρήσει έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024. Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας υπέβαλε αίτημα για νομιμοποίηση της παραμονής του επικαλούμενος γάμο με Αμερικανίδα, ωστόσο δεν βρέθηκαν στοιχεία ότι έζησε ποτέ μαζί της.

Ο Μπεΐνι συνελήφθη στις 16 Μαΐου και τέθηκε σε διαδικασία απέλασης. «Η ICE είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του μεταναστευτικού συστήματος, εφαρμόζοντας τον νόμο σε όσους εισέρχονται παράνομα ή παραμένουν πέραν του επιτρεπόμενου χρόνου, ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή πολιτικών πεποιθήσεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας.

The Lebanese owner of “Trump Burger” in Houston has been arrested by ICE for overstaying his visa and now faces deportation.



Thoughts and prayers.

pic.twitter.com/JBrVeuIW5J — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 8, 2025

Ο ίδιος, μιλώντας στην εφημερίδα Houston Chronicle, απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «το 90% όσων λένε δεν είναι αλήθεια». Η δίκη του στο δικαστήριο μετανάστευσης έχει οριστεί για τις 18 Νοεμβρίου.

Το πρώτο κατάστημα «Trump Burger» άνοιξε το 2020 στην πόλη Μπέλβιλ του Τέξας, περιλαμβάνοντας αναμνηστικά υπέρ του Τραμπ και σατιρικά μενού κατά πολιτικών αντιπάλων του. Η αλυσίδα επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις, όπως το Χιούστον. Ο Μπεΐνι είχε δηλώσει το 2022 ότι μέρος των κερδών διατίθεται για την ενίσχυση του πολιτικού ταμείου του Τραμπ, εκφράζοντας την επιθυμία να επισκεφθεί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το εστιατόριο.

A restaurant called ‘Trump Burger’ has been opened by a supporter of Donald Trump in Bellville, Texas.



The burger buns are also branded with Trump’s name. pic.twitter.com/H7XU7V4EqC — Pop Base (@PopBase) July 30, 2022

Παράλληλα με την υπόθεση της απέλασης, ο Μπεΐνι εμπλέκεται και σε δικαστική διαμάχη με ιδιοκτήτη ακινήτου όπου στεγαζόταν υποκατάστημα της αλυσίδας. Ο Μπεΐνι υποστηρίζει ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όπου στεγαζόταν το κατάστημα στην πόλη Κέμα, εισέβαλε παράνομα, απομάκρυνε το προσωπικό και πήρε τον έλεγχο του χώρου. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι ο επιχειρηματίας είχε ανεξόφλητα χρέη και γι’ αυτό ανέλαβε τη διαχείριση του καταστήματος, το οποίο μετονόμασε σε «Maga Burger».

Η υπόθεση του Μπεΐνι εντάσσεται στο πλαίσιο των μαζικών απελάσεων που έχει υποσχεθεί η νέα κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίες, όπως δείχνουν παρόμοιες περιπτώσεις, δεν εξαιρούν υποστηρικτές του πρώην προέδρου.

Meet Roland Beainy, one of the co founders of the creepy Trump Burger in Texas and Florida.



He is currently being detained by ICE for allegedly overstaying his Visa. This process may result in his deportation back to Lebanon.



Talk about a self sabotage 😂 pic.twitter.com/koPJInqTfV — End Weirdness (@Enddumbness) August 7, 2025

Με πληροφορίες από Guardian