ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Trump Burger» συνελήφθη και κινδυνεύει με απέλαση

Το πρώτο κατάστημα «Trump Burger» άνοιξε το 2020 στο Τέξας, πουλώντας αναμνηστικά του Τραμπ και με μενού που σατιρίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους του 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Trump Burger» συνελήφθει και κινδυνεύει με απέλαση Facebook Twitter
Κατάστημα «Trump Burger» στο Χιούστον του Τέξας / Φωτ: Getty Images
0

Ο 28χρονος Ρολάντ Μεχρέζ Μπεΐνι, ιδιοκτήτης της θεματικής αλυσίδας εστιατορίων «Trump Burger» στο Τέξας, αντιμετωπίζει διαδικασίες απέλασης μετά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), ο Μπεΐνι εισήλθε στις ΗΠΑ το 2019 από τον Λίβανο με άδεια προσωρινού επισκέπτη και όφειλε να αναχωρήσει έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024. Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας υπέβαλε αίτημα για νομιμοποίηση της παραμονής του επικαλούμενος γάμο με Αμερικανίδα, ωστόσο δεν βρέθηκαν στοιχεία ότι έζησε ποτέ μαζί της.

Ο Μπεΐνι συνελήφθη στις 16 Μαΐου και τέθηκε σε διαδικασία απέλασης. «Η ICE είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του μεταναστευτικού συστήματος, εφαρμόζοντας τον νόμο σε όσους εισέρχονται παράνομα ή παραμένουν πέραν του επιτρεπόμενου χρόνου, ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή πολιτικών πεποιθήσεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εφημερίδα Houston Chronicle, απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «το 90% όσων λένε δεν είναι αλήθεια». Η δίκη του στο δικαστήριο μετανάστευσης έχει οριστεί για τις 18 Νοεμβρίου.

Το πρώτο κατάστημα «Trump Burger» άνοιξε το 2020 στην πόλη Μπέλβιλ του Τέξας, περιλαμβάνοντας αναμνηστικά υπέρ του Τραμπ και σατιρικά μενού κατά πολιτικών αντιπάλων του. Η αλυσίδα επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις, όπως το Χιούστον. Ο Μπεΐνι είχε δηλώσει το 2022 ότι μέρος των κερδών διατίθεται για την ενίσχυση του πολιτικού ταμείου του Τραμπ, εκφράζοντας την επιθυμία να επισκεφθεί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το εστιατόριο.

Παράλληλα με την υπόθεση της απέλασης, ο Μπεΐνι εμπλέκεται και σε δικαστική διαμάχη με ιδιοκτήτη ακινήτου όπου στεγαζόταν υποκατάστημα της αλυσίδας. Ο Μπεΐνι υποστηρίζει ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όπου στεγαζόταν το κατάστημα στην πόλη Κέμα, εισέβαλε παράνομα, απομάκρυνε το προσωπικό και πήρε τον έλεγχο του χώρου. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι ο επιχειρηματίας είχε ανεξόφλητα χρέη και γι’ αυτό ανέλαβε τη διαχείριση του καταστήματος, το οποίο μετονόμασε σε «Maga Burger».

Η υπόθεση του Μπεΐνι εντάσσεται στο πλαίσιο των μαζικών απελάσεων που έχει υποσχεθεί η νέα κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίες, όπως δείχνουν παρόμοιες περιπτώσεις, δεν εξαιρούν υποστηρικτές του πρώην προέδρου.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να πάρει θέση εναντίον του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Διεθνή / Ο Τραμπ «στη μάχη» κατά του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στις εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης, πιέζοντας υπέρ των Αντριου Κουόμο ή Έρικ Άνταμς για να βγάλει εκτός τον δημοκρατικό υποψήφιο Ζόχραν Μαμντάνι
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιστορική συμφωνία Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν: Τι είναι η «Διαδρομή Τραμπ» και τι αλλάζει στον Νότιο Καύκασο

Διεθνή / Ιστορική συμφωνία Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν: Τι είναι η «Διαδρομή Τραμπ» και τι αλλάζει στον Νότιο Καύκασο

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η δημιουργία ενός νέου διαμετακομιστικού διαδρόμου, που θα ονομαστεί «Διαδρομή Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία»
LIFO NEWSROOM
Εφετείο «μπλόκαρε» διαδικασία περιφρόνησης κατά της κυβέρνησης Τραμπ για απελάσεις μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ

Διεθνή / Εφετείο «μπλόκαρε» διαδικασία περιφρόνησης κατά της κυβέρνησης Τραμπ για απελάσεις μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ

Η γενική εισαγγελέας χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια του Μπόζμπεργκ «αποτυχημένη δικαστική υπέρβαση» και «μεγάλη νίκη» για την ατζέντα του Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Marketplace για απαχθέντα παιδιά: Η Ρωσία προσφέρει Ουκρανούς ανηλίκους για «υιοθεσία»

Διεθνή / Η Ρωσία προσφέρει Ουκρανούς ανηλίκους για «υιοθεσία», σε ένα φρικώδες «marketplace» για απαχθέντα παιδιά

Ο «κατάλογος» επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τα παιδιά ανά ηλικία, φύλο και εξωτερικά χαρακτηριστικά - Τα παιδιά έχουν ταμπέλες όπως «υπάκουο», «ήρεμο» και «πειθαρχημένο»
LIFO NEWSROOM
 
 