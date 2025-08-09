Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Κάηκαν 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης

Η φωτιά που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική έχει τεθεί υπό έλεγχο από τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, συνεχίζοντας την κατάσβεση των συνεχών αναζωπυρώσεων, καθώς οι δυνατοί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο τους.
Τα ξημερώματα σημειώθηκαν δύο σοβαρές αναζωπυρώσεις στο Χάρβαλο Κερατέας και στον Άγιο Νικόλαο Σαρωνικού, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επεμβαίνουν άμεσα. Περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου παρέμειναν σε ετοιμότητα όλη τη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, έχουν καεί περίπου 40.000 στρέμματα, ενώ έχουν καταστραφεί πολλά σπίτια, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Ο ίδιος, από τη Δροσιά όπου γίνονται οι πρώτες καταγραφές, σημειώνει πως οι ζημιές είναι μεγάλες, με το Θυμάρι να έχει υποστεί τα περισσότερα πλήγματα.