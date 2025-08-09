Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Κάηκαν 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης

Η φωτιά που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική έχει τεθεί υπό έλεγχο από τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, συνεχίζοντας την κατάσβεση των συνεχών αναζωπυρώσεων, καθώς οι δυνατοί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Τα ξημερώματα σημειώθηκαν δύο σοβαρές αναζωπυρώσεις στο Χάρβαλο Κερατέας και στον Άγιο Νικόλαο Σαρωνικού, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επεμβαίνουν άμεσα. Περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου παρέμειναν σε ετοιμότητα όλη τη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, έχουν καεί περίπου 40.000 στρέμματα, ενώ έχουν καταστραφεί πολλά σπίτια, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Ο ίδιος, από τη Δροσιά όπου γίνονται οι πρώτες καταγραφές, σημειώνει πως οι ζημιές είναι μεγάλες, με το Θυμάρι να έχει υποστεί τα περισσότερα πλήγματα.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, κατήγγειλε εμπρηστική ενέργεια με γκαζάκια τα ξημερώματα δίπλα σε σπίτια στον Άγιο Νικόλαο. Όπως ανέφερε, ο δράστης εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας και αναζητείται. Άμεση ήταν η εκκένωση των οικισμών Αγίου Νικολάου και Μαύρου Λιθαριού, καθώς και άλλων περιοχών, με τους κατοίκους να απομακρύνονται με τη συνδρομή αστυνομικών, πυροσβεστών και εθελοντών / Φωτογραφία: Eurokinissi Φωτογραφία: Eurokinissi

Στο Χάρβαλο Κερατέας, όπου υπήρξε σημαντική αναζωπύρωση, δόθηκε προτεραιότητα στην απομάκρυνση ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα, ενώ μέλη φιλοζωικών οργανώσεων και εθελοντές διέσωσαν περίπου 50 ζώα που παραδόθηκαν σήμερα στους ιδιοκτήτες τους / Φωτογραφία: Eurokinissi Οι αρχές επισημαίνουν ότι η φωτιά κινήθηκε επικίνδυνα προς το Θυμάρι και τον Προφήτη Ηλία, ωστόσο δεν επεκτάθηκε προς τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου. Συνολικά, εκκενώθηκαν πάνω από δέκα οικισμοί, μεταξύ των οποίων η Δροσιά, το Χάρβαλο, τα Λεγρενά, ο Χάρακας και η Παλαιά Φώκαια / Φωτογραφία: Eurokinissi

Σχετικά με τις βλάβες στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, ο δήμος τοποθέτησε γεννήτρια υψηλής ισχύος ώστε να επαναλειτουργήσουν οι αντλίες, ενώ η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίζεται με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ / Φωτογραφία: Eurokinissi Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi Φωτογραφία: Eurokinissi

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

