Αντιδράσεις στη Ρωσία για την επιστράτευση του Πούτιν- Κάλεσμα για διαδηλώσεις

Η μερική επιστράτευση που κήρυξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν- κάτι που σημαίνει ότι κινητοποιούνται 300.000 έφεδροι- προκαλεί αντιδράσεις, όχι μόνο στη Δύση, αλλά και στη Ρωσία.

Αντιπολεμική οργάνωση κάλεσε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, ενώ ήδη επιχειρήθηκαν κάποιες τέτοιες συγκεντρώσεις.

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Μάθιου Λάξμορ, δημοσίευσε στο Twitter φωτογραφίες από κινητοποιήσεις σε ρωσικές πόλεις.

«Διαμαρτυρίες ενάντια στην επιστράτευση γίνονται σε αρκετές ρωσικές πόλεις σήμερα. Κυρίως μικρής κλίμακας ενέργειες που οδηγούν σε λιγοστές συλλήψεις», έγραψε ο δημοσιογράφος, δημοσιεύοντας φωτογραφίες ανθρώπων που κρατούσαν χαρτιά με μηνύματα, μεταξύ άλλων «Όχι στην επιστράτευση».

Protests against mobilisation are taking place in several Russian cities today, mostly small-scale actions leading to a smattering of arrests. The woman’s sign reads “No to Mobilisation” pic.twitter.com/EbytXN2OQF — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Σε άλλη ανάρτηση, αναδημοσίευσε βίντεο από το Νοβοσιμπίρσκ, το οποίο αναρτήθηκε στο Telegram, που δείχνει αστυνομικούς να κινούνται προκειμένου να διαλύσουν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Tomsk today. Sign reads “Give me a hug if you’re also afraid.”



Needless to say punishment for protesting the war in Russia can be severe. pic.twitter.com/FFiF2PPnoo — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Το ρωσικό αντιπολεμικό κίνημα Vesna απηύθυνε κάλεσμα για διαδηλώσεις σε πόλεις σε όλη τη Ρωσία για σήμερα, ενάντια στην επιστράτευση.

Λίγοι ακτιβιστές κατά του πολέμου έκαναν πορεία διαμαρτυρίας και στην πόλη Κράσνογιαρσκ. Λίγη ώρα αργότερα, συνελήφθησαν, σύμφωνα με τον Λάξμορ.

Sure enough, it’s not long before they’re detained. “We’re all citizens of Russia, what makes you special?” they say to the police. pic.twitter.com/piivtRdKov — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

«Καλούμε τους Ρώσους στρατιώτες στις μονάδες και στο μέτωπο να αρνηθούν να μετάσχουν στην “ειδική επιχείρηση” ή να παραδοθούν το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε το κίνημα στην έκκληση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, χρησιμοποιώντας τον όρο στον οποίο επιμένει το Κρεμλίνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν χρειάζεται να πεθάνετε για τον Πούτιν. Σας χρειάζονται στη Ρωσία εκείνοι που σας αγαπούν. Για τις αρχές, είστε απλά τροφή για τα κανόνια, όπου απλά θα χαραμιστείτε, χωρίς νόημα και σκοπό», ανέφερε ακόμη το Vesna.

The #Russian anti-war movement "Vesna" calls for protests against the mobilization. Rallies are announced for 7 p.m. in the center of all Russian cities. pic.twitter.com/2sPgLsrL8V — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Η επιστράτευση απειλεί να πυροδοτήσει λαϊκή δυσαρέσκεια, σχολιάζει το Bloomberg, σημειώνοντας ότι ήδη ομάδα της αντιπολίτευσης απηύθυνε κάλεσμα για διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα σήμερα, κάτι που προκάλεσε προειδοποιήσεις της αστυνομίας για σκληρή απάντηση. Φόρουμ οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων «πλημμύρισαν» με ανήσυχες αναρτήσεις, αναφέρει ακόμη το Bloomberg.

Τα στοιχεία από το Google Trends δείχνουν αύξηση των αναζητήσεων για την Aviasales, την πιο δημοφιλή ιστοσελίδα για εισιτήρια αεροπορικών πτήσεων στη Ρωσία. Επίσης, οι πτήσεις προς την Τουρκία και την Αρμενία, που επιτρέπουν την είσοδο στους Ρώσους χωρίς βίζα, εξαντλήθηκαν, σύμφωνα με τα δεδομένα του Aviasales.

Στις πτήσεις της Turkish Airlines από τη Μόσχα προς την Κωνσταντινούπολη, οι θέσεις είναι είτε κλεισμένες είτε μη διαθέσιμες, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, αναφέρει το Reuters. Το ίδιο ισχύει και για κάποιες πτήσεις με ενδιάμεσους σταθμούς, μεταξύ άλλων από τη Μόσχα προς την Τιφλίδα.

Στο πλαίσιο μιας μαζικής επιστράτευσης, απαγορεύεται από κάθε πιθανό επίστρατο να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας του, αλλά δεν είναι σαφές ακόμη εάν θα ισχύσει αυτός ο περιορισμός. Ο ρωσικός λαός σε μεγάλο βαθμό είχε «απομονωθεί» από την πραγματικότητα της εισβολής από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος και το Κρεμλίνο επί μήνες προσπαθούσε να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο. Όμως, ακόμη και μια μερική επιστράτευση απειλεί να το αλλάξει αυτό, σημειώνει το Bloomberg.