CNN: Οι ΗΠΑ διέγραψαν το λογισμικό του drone που έπεσε στη Μαύρη Θάλασσα

Η δημοσιογράφος του CNN, Νατάσα Μπέρτραντ αποκάλυψε σχετικά με την υπόθεση του αμερικανικού drone που έπεσε στη Μαύρη Θάλασσα, πως οι ΗΠΑ διέγραψαν το λογισμικό του drone για να μην πέσουν στα χέρια των Ρώσων μυστικές πληροφορίες.

«Οι ΗΠΑ έσβησαν εξ αποστάσεως ευαίσθητο λογισμικό στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper πριν αυτό συντριβεί στη Μαύρη Θάλασσα για να εμποδίσουν τη Ρωσία να συλλέξει μυστικές πληροφορίες, μου είπαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι», ανέφερε συγκεκριμένα σε ανάρτησή της στο Twitter.

The US remotely erased sensitive software on the MQ-9 Reaper drone before it crashed into the Black Sea to prevent Russia from collecting secret information, two US officials tell me and @OrenCNN.