Ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Ένα ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτήρησης (drone) πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να καταρρίψουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών που επικαλείται το BBC, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτελούσε επιχείρηση ρουτίνας σε διεθνή εναέριο χώρο όταν δύο ρωσικά αεροσκάφη προσπάθησαν να το αναχαιτίσουν.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «επισφαλή και αντιεπαγγελματική πράξη των Ρώσων» που παραλίγο να προκαλέσει τη συντριβή ενός από τα μαχητικά αλλά και του drone.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει περισσότερες πληροφορίες γνωστές για τις συνθήκες του συμβάντος ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει βγάλει ακόμη ανακοίνωση. Πάντως, στην ανακοίνωση ξεκαθαρίζεται ότι «οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην περιοχή».

