Ζελένσκι: Ο πόλεμος επιστρέφει στη Ρωσία- Η στιγμή της επίθεσης με drone στη Μόσχα

Ο πόλεμος «φτάνει στη Ρωσία» δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την επίθεση με drones που πραγματοποιήθηκε σε μια συνοικία της Μόσχας.

«Σταδιακά, ο πόλεμος επιστρέφει στο έδαφος της Ρωσίας, στα συμβολικά κέντρα της και τις στρατιωτικές βάσεις της και αυτή είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία, φυσική και απολύτως δικαιολογημένη», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του, στο περιθώριο μιας επίσκεψής του στη δυτική Ουκρανία.

«Η Ουκρανία γίνεται πιο δυνατή και ο πόλεμος επιστρέφει στη Ρωσία, στα στρατηγικά κέντρα και τις στρατιωτικές βάσεις της», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η χώρα του θα πρέπει να προετοιμαστεί για νέες επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της, τον επόμενο χειμώνα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει το ενεργειακό δίκτυο.

«Είναι προφανές ότι αυτό το φθινόπωρο και τον χειμώνα ο εχθρός θα προσπαθήσει να επαναλάβει τον τρόμο εναντίον της ενεργειακής βιομηχανίας της Ουκρανίας. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του και τοπικούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το πρωί ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας απέκρουσε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με ουκρανικά drones. Η μία στόχευε την Κριμαία και η δεύτερη τη Μόσχα. Στη ρωσική πρωτεύουσα το διεθνές αεροδρόμιο έκλεισε για μικρό χρονικό διάστημα ενώ δύο πολυώροφα κτίρια γραφείων στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης υπέστησαν μικρές ζημιές. Πολλά παράθυρα αυτών των κτιρίων έσπασαν και έγγραφα σκορπίστηκαν στο έδαφος.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι στην επίθεση στη Μόσχα συμμετείχαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων το ένα καταρρίφθηκε και τα άλλα δύο «εξουδετερώθηκαν» με ηλεκτρονικά μέσα.

Την ίδια ώρα όμως ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου βίντεο από την επίθεση των ουκρανικών drones, όπου αποτυπώνεται η στιγμή του χτυπήματος σε κτίριο και φωνές από γυναίκες που τρέχουν.

Last night, Moscow faced a drone attack. One hit the IQ Quarter tower, home to federal institutions including the Ministries of Economic Development, Industry and Trade, Digital Development, and more. The blast blew documents right out of the Digital Development office. Another… pic.twitter.com/H0G8o1MoDV

Δεν υπάρχουν τραυματισμοί και μόνο μικρής έκτασης ζημιές προκλήθηκαν στην πρόσοψη δύο κτιρίων με γραφεία στην επιχειρηματική συνοικία Moskva-Citi, δήλωσε, από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν. «Δεν υπάρχουν απώλειες ή τραυματισμοί» ανέφερε ο Σομπιάνιν σε μια σύντομη δήλωση.

Σημειώνεται πως ένα από τα κτίρια που χτυπήθηκαν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στεγάζει το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσίας. Παράλληλα, στο εν λόγω κτίριο βρίσκεται και το γραφείο του Υπουργείου Ψηφιακής Ανάπτυξης, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την «The Sun» να διασκορπιστούν κυβερνητικά έγγραφα στον δρόμο, μετά την επίθεση.

Social networks publish photos and videos of documents of the Ministry of Digital Transformation of the Russian Federation (located in the building of the IQ quarter in Moscow City), which were blown out of the office by a blast wave after the attack by Ukrainian UAVs. pic.twitter.com/OHNJyuqsVX