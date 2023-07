Ουκρανία: Πάνω από 9.000 άμαχοι νεκροί από την αρχή του πολέμου - 500 παιδιά

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν τη λύπη τους για το φρικτό κόστος του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς περισσότεροι από 9.000 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 500 παιδιών, σκοτώθηκαν από την επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022.

Αναλυτικότερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κατήγγειλε τις απώλειες των ζωών αμάχων εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος ξεπέρασε την πεντακοσιοστή ημέρα του.

Πάνω από 9.000 άμαχοι, ανάμεσά τους 500 παιδιά, έχουν σκοτωθεί αφότου εισέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας στην επικράτεια της Ουκρανίας την 24η Φεβρουαρίου 2022, ανέφερε η επιστολή επιτήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία σε ανακοίνωσή της χθες Παρασκευή, ενώ στελέχη του ΟΗΕ έχουν επισημαίνει πως ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων πιθανόν είναι πολύ πιο βαρύς.

«Σήμερα, ξεπερνάμε άλλο ένα δυσοίωνο ορόσημο στον πόλεμο, στον οποίο οι άμαχοι οι ουκρανοί άμαχοι συνεχίζουν να πληρώνουν φρικιαστικό τίμημα», ανέφερε ο Νόελ Καλχούν, αναπληρωτής επικεφαλής της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την επιτήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε την 500ή ημέρα του πολέμου.

Μολονότι φέτος ο αριθμός των θυμάτων είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερος από αυτόν του 2022, άρχισε να αυξάνεται ξανά τον Μάιο και τον Ιούνιο, σημειώνουν παρατηρητές.

Την 27η Ιουνίου δεκατρείς άμαχοι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν σε πυραυλικό πλήγμα στην Κραματόρσκ (ανατολικά).

Μακριά από τα μέτωπα, στην πόλη Λβιβ (δυτικά), τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν προχθές Πέμπτη το πρωί, σε βομβαρδισμό που ο δήμαρχος χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη επίθεση εναντίον πολιτικών υποδομών από το ξέσπασμα του πολέμου.

Η UNESCO τόνισε εξάλλου πως η επίθεση αυτή ήταν η πρώτη σε περιοχή προστατευόμενη από τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά και ότι προκάλεσε ζημιές σε ιστορικό κτίριο.

Οι πόλεις Μπούτσα (βόρεια, σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα Κίεβο) και η Μαριούπολη (νοτιοανατολικά) μετατράπηκαν σε σύμβολα φρικαλεοτήτων την περασμένη χρονιά, με τη Ρωσία να κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία.

UN deplored horrendous civilian cost of war in Ukraine, as country marked 500 days since beginning of Russia’s large-scale invasion.

More than 9,000 civilians, incl over 500 children, killed since 24 Feb 2022 attack, but real number could be much higher.

